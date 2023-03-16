Почему вечером хочется есть сладкое или жирное

Не только стресс и усталость тому виной.
Желание съесть такую пищу может указывать на недостаток жиров в организме. Причиной этого зачастую является неправильное питание или заболевания, которые нарушают обмен веществ. Или это связано с низким уровнем гормона лептина, который регулирует чувство насыщения.
Частой причиной становится и недостаточное употребление калорий в течение дня. Как итог – вечером возникает сильное желание съесть что-то питательное. Об этом также говорит и нехватка жирорастворимых витаминов. Таких как бета-каротин и витамин Е.
Порыв съесть сладкое может быть связан с двумя основными причинами. Первая – недостаток углеводов в организме или низкий уровень сахара. Вторая – пониженный серотонин. Это, в свою очередь, это может вызвать депрессию. Поэтому, чтобы улучшить настроение, хочется сладкого.
Какие ещё проблемы могут быть? Плохо вырабатываются гормоны щитовидной железы. Из-за этого нарушается пищевое поведение. Как итог – хочется сладкого.
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Желание съесть солёное может указывать на дефицит натрия в организме. Например, при обильном потоотделении во время физической активности или при заболеваниях, которые сопровождаются повышением температуры тела.
Также это может быть связано с нарушением работы почек, которые участвуют в регуляции баланса электролитов в организме. Неочевидным фактором является и дефицит кальция. Почему? Соль способна пусть и временно, но повысить уровень этого химического элемента в крови. Организм ошибочно считает, что проблема решена.
Гормональный фон у человека меняется в течение дня. Вечером уровень лептина, контролирующий чувство сытости, может быть ниже. А вот уровень грелина, стимулирующий аппетит, наоборот, выше. Это приводит к усилению чувства голода и желанию съесть что-то конкретное (жирное, сладкое или солёное).
Нехватка определённых витаминов и минералов, таких как железо, магний, цинк, может привести к желанию съесть что-то конкретное. Например, сладкое или солёное. Особенно это актуально для женщин во время менструации, когда организм теряет много железа.
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Желание есть жирное, сладкое или солёное может быть вызвано не только физиологическими, но и психологическими факторами. Какими?
Вечером уровень стресса и усталости у многих повышается. Люди пытаются решить эту проблему с помощью еды. Особенно той, которая содержит много сахара и жиров. Стресс вызывает увеличение уровня кортизола, усиливающего чувство голода, и делает нас более склонными к перееданию.
Неправильный и активный образ жизни зачастую приводит к тому, что вечером хочется есть больше. Почему? Организму необходимо наверстать потерянные калории за рабочий день. Если пропустить завтрак или обед, то к вечеру появляется чувство сильного голода. Как итог – желание съесть что-то калорийное и насыщенное.
После трудного дня мы часто расслабляемся, смотрим телевизор, проводим время за компьютером или телефоном. Всё это вызывает желание перекусить. Как его контролировать? Необходимо поддерживать режим питания и избегать перекусов по вечерам.
Недостаточный сон или нарушение режима также влияет на увеличение аппетита, включая желание съесть что-то жирное, сладкое или солёное.
Пагубной является повадка перекусывать по вечерам. Со временем это становится привычкой, от которой трудно избавиться. Организм начинает постоянно запрашивать жирное, сладкое или солёное в одно и то же время суток.