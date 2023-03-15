Почему стоит отказаться от жестких диет ради похудения к лету

Многие начинают сбрасывать лишние килограммы с начала нового года, чтобы успеть привести себя в форму к пляжному сезону. На дворе уже весна, однако не всем удалось достичь промежуточных позитивных результатов: то абонемент в спортзал быстро забылся, то фастфуд оказывался слишком вкусным. Теперь же некоторые пытаются стремительно похудеть, садясь на жесткие диеты. Журналисты «Вестей Подмосковья» узнали у специалистов, почему такой метод вреден.

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Известный факт: если во время жесткой диеты получится сбросить 3 кг, то в ближайшее время наберется 5. Вдобавок после ограничений и голодовок не всегда удается контролировать количество съеденного, а это может спровоцировать дополнительные проблемы с ЖКТ.

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«Нормальная скорость снижения веса - 2-4 кг в месяц. Строгие диеты приводят к недостатку энергии в организме, наступает истощение нервной системы, проявляющееся как упадок сил, слабость, низкая работоспособность, апатия», - напомнила кандидат медицинских наук, главный врач клиники тибетской медицины в Москве Эмилия Цыбикова.

Также специалист подчеркнула, что первым правилом похудения является именно коррекция питания, а не сокращение количества калорий.

Чаще всего экстремально худеть пытаются женщины. Врач Цыбикова отметила, что нервная система у женщин тесно связана с иммунной и гормональной системами. «Из-за строгих диет и неполноценного питания в организме запускается цепная реакция нарушений, следствиями которой могут стать синдром хронической усталости, развитие или обострение хронических заболеваний дыхательных путей, суставов, нарушение нейрогуморальной регуляции и развитие гормонозависимых гинекологических заболеваний», - рассказала специалист.

«Рассмотрим психологическую сторону процесса: принимая решение о быстром похудении к лету с помощью жесткой диеты, вы превращаете жизнь во временную борьбу с уже имеющейся программой. Мозг понимает это так: «Мне нужно сейчас собраться, непременно добиться победы, а потом все будет, как раньше». Когда на весах появляется желаемая цифра, мозг подает сигнал – можно расслабиться и получить награду за усилия. В итоге происходит откат и даже с плюсом», - объяснила «Вестям Подмосковья» психолог Елена Кацюба.

А представитель бренда Proxima, член сборной команды России по легкой атлетике, мастер спорта международного класса Валерия Андреева заметила, что среди последствий экстремальных диет также есть потеря мышечной массы и нарушение пищевого поведения.

«Сбалансируйте рацион так, чтобы в организм поступало все необходимое. Достаточно будет дефицита калорий в 300 Ккал. Этого легко добиться, если убрать быстрые углеводы и фастфуд. Не забывайте пить воду. Откажитесь от алкоголя - он задерживает жидкость, приводит к отекам и к тому, что вес стоит на месте», - порекомендовала она.

Также спортсменка напомнила о регулярной физической активности. Можно бегать, гулять или использовать домашние тренажеры, быстро ходить, добавляя махи руками, подниматься по лестнице, маршировать на месте в устойчивом ритме, убирать листья, мыть автомобиль или полы в доме.

«Главное - быть в зоне пульса, в которой запускается процесс жиросжигания. Вот как ее посчитать: 200 - (ваш возраст) = пороговая аэробная зона (ПАЗ) ПАЗ ÷ 100 * 70 = зона жиросжигания Пример: 200 - 30 = 170 170 ÷ 100 * 70 = 1,7 * 70 = 119 уд/мин», - разъяснила Валерия Андреева.