Как расстаться с большим животом: какой продукт нужно убрать

Есть масса причин, провоцирующих те самые ненавистные жировые отложения в области живота. К сожалению, в их числе факторы, на которые человеку повлиять сложно - генетическая предрасположенность, гормональные изменения при менопаузе. Однако остальные причины вполне берутся под контроль и корректируются. Об этом рассказала врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог Татьяна Романенко в интервью aif.ru.

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Врач посоветовала проверить свои привычки в еде, если дело не в гормонах и наследственности. Достаточно начать со снижения сахара в рационе - это первый шаг. Кроме того, следует минимизировать пустые калории и не допускать изобилия жиров. Все это поможет начать долгожданное расставание с лишним весом.

Стоит помнить, что в борьбе с лишним жиром крайне важна физическая активность. Это необязательно спортзал или изнурительные тренировки дома - эффект будет, если с изменением питания вы будете больше времени уделять элементарным вещам (ежедневным прогулкам на свежем воздухе, домашней уборке).

Также важно хорошо высыпаться, избегать эмоциональных переживаний, возможно, с помощью успокоительных и различных практик - если самостоятельно справиться со стрессом не получается.