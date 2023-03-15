Самадхи — что это такое и нужно ли обычному человеку

Йога уже давно прочно вошла в нашу жизнь, так как она помогает нам не только поддерживать своё тело в отличной физической форме, но и достичь духовного просветления.

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Особая прелесть йоги в том, что в ней очень много различных направлений, что позволяет выбрать именно то, что откликается в нашей душе.

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Одно из них называется самадхи (собранность, совершенство), состояние при котором человек утрачивает себя как личность, но при этом у него стираются грани внутреннего и внешнего мира. Это высшая ступень просветления, поэтому является самой желанной целью большинства йогов.

Самадхи — иллюзия обособленного я

Основная цель каждого практикующего йога — достичь нирваны (божественного просветления). На пути к ней лежит восьмеричный путь, концом которого является последняя восьмая ступень — самадхи.

Считается, что на этом уровне у человека полностью исцеляется не только физическое, но и духовное тело. Кроме того, это состояние в полной мере высвобождает психические и интеллектуальные способности человека, что приводит их к высочайшему уровню развития.

Некоторые люди считают, что просветление — это всего лишь иллюзия человека, который во время медитации впал в экстаз, транс или просто потерял сознание. Это убеждение ошибочно.

Сат-Чит-Ананда (просветление) — бесконечный источник чистоты и ясности, переход человека за ту грань, за которой его сознание просто перестаёт существовать, переходит на высшую ступень развития и перестаёт испытывать нужду в ментальной деятельности. То есть физическая оболочка просто становится ненужной.

«Человек ограничен определёнными рамками. И он не хочет от них освободиться. И это всегда делает ум вовлечённым во внешний мир, вовне, но истина заключается в том, что всё приходит изнутри» — цитата из книги «Самадхи. Сакральная наука медитации».

Состояние самадхи

Самадхи — термин, применяемый в буддийской и индуистской практике медитации, обозначающий состояние направленности внимания, закрепление, фиксацию.

Состояние самадхи позволяет снять противоречия между внутренним и внешним мирами, и приводит к спокойствию сознания.

Первые упоминания о самадхи встречаются в древних текстах Упанишад, относящихся к философии веданты. Конкретно в Майтраяния-упанишад, в которую уже введены йогические традиции.

В одной из главных школ китайского и всего восточноазиатского буддизма Дзэн, так же встречается термин самадхи, но там он имеет несколько другой смысл.

В Дзен-буддизме он дублируется с состоянием ниродхи, при котором работа организма замедляется, температура тела понижается, что приводит с потери восприятия времени и окружающего пространства. При этом никакого достижения нирваны и познания Высшего Я не происходит.

То есть дзен-буддисты считают, что в состоянии самадхи, физическое тело может существовать без дополнительной энергии, не испытывая при этом потерь. Но просветления как такового не даёт.

В дзен-буддизме высшая цель — «смерть Эго» и самадхи всего лишь одна из ступеней к её достижению.

Несмотря на разность взглядов этих религиозных направлений в отношении самадхи, последователи каждого из них уверены, что Просветление возможно.

Мы же сегодня уделим внимание самадхи именно с точки зрения йогических традиций, так как с ним мы всё же знакомы намного больше, чем с дзен-буддизмом.

Можно ли достичь самадхи самостоятельно?

На самом деле Просветление доступно каждому. Для достижения самадхи совершенно неважно, сколько вам лет, какая у вас профессия, социальный статус и есть ли у вас вообще опыт занятия йогой.

Главное — огромное желание, наличие силы воли и умение ставить цели и достигать их.

При этом необходимо осознать, что йога — это не просто комплекс физических упражнений, но и медитативная практика.

Самадхи не относится к материальным ценностям, поэтому не стоит рассчитывать, что оно достанется легко. Нет волшебных слов и правил, только личное желание и стремление к совершенству.

Важно понимать, что, скорее всего, вам потребуется учитель, но только такой, кто отлично понимает, о чём идёт речь.

Не стоит обольщаться по поводу видео-уроков или курсов по достижению самадхи в интернете. Просветления с их помощью не видать, а вот кошелёк может стать гораздо легче.

Виды самадхи

Чтобы достичь Просветления, придётся пройти достаточно тяжёлый многоуровневый путь самадхи.

Существует 4 основных вида самадхи: савикальпа самадхи;

нирвикальпа самадхи;

сахаджа самадхи;

саруба самадхи.

Каждый из них обладает индивидуальными особенностями.

1. Савикальпа самадхи

В этом состоянии опытный йогин способен покидать физическое тело и отправиться в путешествие в мир богов.

При вхождении в савикальпа самадхи частично останавливается работа ума, теряется ощущение времени и пространства, человек перестаёт их воспринимать как обычно. Появляется возможность попасть в тот мир, в котором видно, какие задачи человек (душа, сознание) уже выполнил, а что ему ещё предстоит завершить.

Войти в состояние савилькапа самадхи достаточно просто, для этого потребуются только регулярные занятия медитативными практиками. На этой ступени человеку открывается понимание Высшей Истины, но при этом не исчезает двойственность мира.

Для того чтобы войти в это состояние, необходима концентрация на определённом объекте. При медитации происходит погружение человека в Абсолют, при котором он освобождается от своей личности, но только на некоторое время. По завершении медитации сознание возвращается.

Признаком того, что вход в савилькапа самадхи удался, являются следующие состояния физического тела:

потеря ощущения веса тела; замедление пульса и сердцебиения; остановка дыхания.

Во время состояния савилькпа самадхи внутри сознания человека происходит деятельность, то есть оно способно мыслить и рождать идеи. Но ум при этом абсолютно безмятежен и расслаблен.

2. Нирвикальпа самадхи

Нирвикальпа самадхи предполагает полное погружение в состояние блаженства. На этой ступени исчезает двойственность мира, то есть границы между внешним и внутренним миром стираются.

Уходят все идеи, понятия, эмоции, мысли, их плавно сменяет ощущение полного блаженства и покоя. Состояние нирвикальпа самадхи не поддаётся логическому объяснению, его можно только почувствовать.

В этом состоянии человек теряет способность воспринимать внешнюю реальность и возможность действовать, но его эго при этом не исчезает полностью. После выхода из нирвикальпа самадхи его собственное Я возвращается.

«Полное погружение в блаженство, переживаемое при осознании себя, есть нирвикальпа-самадхи» — Шри Ади Шанкарачарья, «Дрик Дришья Вивека».

На этой ступени у человека появляется возможность полностью остановить мыслительную деятельность и ощутить мир без использования органов чувств.

Нирвикальпа — это более сложная ступень самадхи, достичь которую под силу только опытному йогу.

Основными признаками входа в это состояние является полное отсутствие пульса и замедленное, иногда полностью отсутствующее дыхание.

В нирвикальпа самадхи человек может погрузиться как на несколько часов, так и на несколько дней. Опытные йогины не советуют пребывать в нём более 18 дней, так как может произойти отделение души от физического тела.

Объясняется это тем, что сознание отказывается выходить из блаженства и возвращаться в несовершенный мир.

Способность возвращаться из самадхи в реальность обязательно нужно тренировать, так как если у души остались незавершённые дела в нашем мире, Абсолют не позволит ей отсоединиться от физического тела.

3. Сахаджа самадхи

В состоянии сахаджа самадхи физическое тело живёт обычной жизнью в реальном мире, в то время как сознание пребывает в наивысшей точке развития.

На этой ступени человек начинает воспринимать своё тело, как инструмент для выполнения земных задач, при этом он осознаёт себя частью Абсолюта, и его душа становится бессмертной.

Человек ощущает себя в полном единении с Богом.

«Всякое действие того, кто пребывает в состоянии исконного «Я», есть поклонение. Каждое слово его есть мантра» — «Куларнава Тантра».

4. Саруба самадхи

Саруба самадхи или Великий Переход, при котором физическое тело превращается в световое нематериальное тело из чистых элементов, неподвластное уничтожению.

Такого состояния достигали только великие йогины — брахман Сараха, Саи Баба, Сундарар и другие.

Как войти в состояние самадхи и удержать его

В нашей стране йога чаще всего используется как один из видов гимнастики, которая помогает не только поддерживать физическую форму, но и восстановить гибкость и подвижность суставов.

Духовная составляющая йоги незаслуженно упускается. Но именно она помогает в полной мере раскрыть и энергетический потенциал человека. Путь к этому — медитативные практики, которые могут помочь достичь состояния самадхи — Просветления.

Вообще, у йогов существует 2 способа достижения самадхи — медленный и быстрый. Ниже мы рассмотрим их более подробно.

Медленные методы достижения самадхи

В настоящее время известно только 2 медленных способа достижения самадхи:

Хатха-йога (настойчивое/усиленное слияние). Комплекс асан, которые при регулярном выполнении помогают раскрыть, пробудить и очистить энергетические центры и каналы организма.

Чтобы начать занятия по пробуждению энергии Кундалини (один из мощнейших видов энергии человека, которая чаще всего находится в спящем состоянии), потребуется около года регулярных занятий хатха-йогой.

Кундалини помогает привести нервную систему в норму, что позволяет человеку смотреть на любые ситуации как бы со стороны и самостоятельно выбирать свою реакцию на них.

Конечно, от настоящего Просветления это состояние отличается, но согласитесь, многие из нас хотели бы научиться контролировать свои эмоции и научиться сохранять внутреннее спокойствие, несмотря на жизненные неурядицы.

Раджа-йога, аштанга-йога (царская йога, восьмиступенчатая йога). Практика, состоящая из медитаций, направленных на концентрацию внимания и контроль ума, понимание разницы между иллюзией и реальностью. И как результат — достижение освобождения.

Раджа-йога позволяет человеку на какое-то время отстраниться от своего тела и достичь самадхи.

Быстрые способы достижения самадхи

В современном темпе жизни не все готовы уделять много времени медитативным практикам, но нормализовать свои энергетические каналы и достичь самадхи (Просветления) всё же хочется.

Как же быть?

Можно попробовать использовать более быстрые методы, чем йога.

Итак:

Попробуйте отказаться от мыслей про себя и про то, что вас окружает. Или хотя бы максимально минимизируйте их. Прежде чем думать о какой-либо проблеме, уберите другие мысли из головы. Постарайтесь сосредоточиться на том, что волнует вас именно в данный момент. Не возвращаясь в прошлое и не спеша в будущее. Займитесь монотонными делами, а ещё лучше просто ничего не делайте, пытаясь при этом остановить поток мыслей. Учитесь концентрироваться на моменте между мыслями. Делайте это ежедневно утром или вечером, в тот момент, когда вы максимально предоставлены самому себе.

Быстрые способы достижения самадхи не так эффективны, как медленные, но тоже имеют место быть. Какой выбрать, решать только вам.

Самадхи позволяет человеку открыть для себя совершенно другой мир. Считается, что в этом состоянии приходят самые гениальные мысли и идеи, кроме того, оно способствует духовному развитию.

И пусть путь к самадхи может быть длинным и сложным, но согласитесь, если Просветление даёт возможность достичь нашей душе наивысшего развития, то время не будет потраченным зря.

Комментирует эксперт COLADY Алёна Бочкарёва

Нужен ли обычному человеку опыт Самадхи?

Я могу писать об этом только личное мнение, и то, сложившееся только из мнений других людей и своего внутреннего ощущения истинного или ложного. Я не встречала сейчас на своём пути таких людей. Даже не уверена, что хотела бы этого на данном отрезке своего пути. Скорее всего, я просто не пойму, о чём они говорят.

Моя душа пришла сюда прожить определённый опыт с теми изначальными данными, которые она выбрала для этого опыта. И, мне кажется, если душа не прошла все опыты познания себя, то навряд ли ей захочется познавать истину в материальном воплощении.

Конечно, есть такие души, у которых огромный опыт разных воплощений, они испробовали различные варианты и теперь помогают другим душам проходить эти материи в более ускоренном виде, повышая общее поле вибраций.

Моей душе такой опыт навряд ли нужен в этом воплощении, хотя она и стремится к познанию света внутри себя. Но это только искра света. А вот новые души уже нового времени, наверное, легче обретут эти опыты в новой материи.

Я чувствую сейчас, что именно наши души убирают все эти старые отжившие программы для новых, чтобы они уже не тратили свою энергию для прошлого и смело шли вперёд в познании себя и мироздания.

И им уже будет необходим опыт Самадхи и более доступен для познания. И скоро только эти новые души смогут воплощаться в новых вибрациях нового поля.

Это личное мнение моего ума, и я точно не претендую на истину. У каждого есть свой индикатор внутренний, похоже это на истину или нет?

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