3 опасные для организма диеты

Нутрициолог Рябкова: популярные монодиеты разрушительны для организма. Каждый сам выбирает, каким способом худеть. Одни довольствуются переходом на здоровое питание, другие ограничивают количество любимых сладостей или фастфуда. Третья группа — настроенные особо серьёзно, они обязательно должны сесть на конкретную диету — например, на яблочную. Да вот только это может страшно ослабить состояние организма.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Как объяснила нутрициолог Юлия Рябкова, особой популярностью у тех, кто хочет похудеть, пользуется как раз переход на рацион с преобладанием одного продукта в составе, он же — монодиета. Часто это яблоки или греча. Но такие диеты чреваты огромными последствиями для организма из-за недостатка витаминов и минералов. Те же яблоки хоть и содержат пользу, но не в таком количестве и ассортименте, которые необходимы человеку.

Второй тип — белковая диета. На ней худеющие налегают на рыбу и мясо. Но это вредно из-за большой нагрузки на почки и печень.

Таким же способом может пошатнуть здоровье и низкоуглеводная диета.

«Углеводы дают нам энергию. Можно выбирать долгие углеводы, например гречу. Если их нет в рационе, организм вынужден получать энергию из других источников, что очень плохо», — пояснила Рябкова.