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23 минуты назад

Названы 3 опасные для организма диеты

Секрет Фирмы

Нутрициолог Рябкова: популярные монодиеты разрушительны для организма. Каждый сам выбирает, каким способом худеть. Одни довольствуются переходом на здоровое питание, другие ограничивают количество любимых сладостей или фастфуда. Третья группа — настроенные особо серьёзно, они обязательно должны сесть на конкретную диету — например, на яблочную. Да вот только это может страшно ослабить состояние организма.

3 опасные для организма диеты
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Как объяснила нутрициолог Юлия Рябкова, особой популярностью у тех, кто хочет похудеть, пользуется как раз переход на рацион с преобладанием одного продукта в составе, он же — монодиета. Часто это яблоки или греча. Но такие диеты чреваты огромными последствиями для организма из-за недостатка витаминов и минералов. Те же яблоки хоть и содержат пользу, но не в таком количестве и ассортименте, которые необходимы человеку.

Второй тип — белковая диета. На ней худеющие налегают на рыбу и мясо. Но это вредно из-за большой нагрузки на почки и печень.

Таким же способом может пошатнуть здоровье и низкоуглеводная диета.

«Углеводы дают нам энергию. Можно выбирать долгие углеводы, например гречу. Если их нет в рационе, организм вынужден получать энергию из других источников, что очень плохо», — пояснила Рябкова.

Детокс-диеты тоже опасны. Придерживаясь их, можно навредить не только физическому, но и психическому здоровью. Эксперт по диетическому питанию ранее рассказал, как от них страдает организм.

Здоровье,
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