Российский врач раскрыл правду о вреде грудных имплантов

Российский пластический хирург Павел Моргачев раскрыл правду о вреде грудных имплантов. Соответствующий комментарий приводит News.ru.

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По словам эксперта, непереносимость современных медицинских изделий для изменения размера и формы груди исключена. Специалист объяснил, что в составе имплантов используют очищенный силиконовый гель, который подходит иммунной системе человека.

«В ряде случаев образуется “неправильная” капсула, сжимающая имплант, однако при его правильной установке и соблюдении всех предписаний врача, а также исправном ношении компрессионного белья, эта проблема вас вряд ли коснется», — уточнил Могачев.

Помимо этого, доктор добавил, что абсолютными противопоказаниями для маммопластики (хирургическая операция, направленная на изменение формы и размеров молочных желез, коррекцию ареолы и сосков — прим. «Ленты.ру») являются онкология и аутоиммунные заболевания, в большей степени влияющие на заживляемость самих тканей и рубцов.