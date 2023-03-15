Чем опасны «капельницы красоты»

В России полно частных клиник эстетической медицины и центров красоты и здоровья, которые зазывают клиентов на «капельницы красоты». На них уже подсели многие звезды российской эстрады, мелькающие на всевозможных песенных шоу. Их активно используют актеры кино и популярные блогеры-биохакеры с целью про­длить молодость и годы жизни. Стоимость одной инъекции - от 2000 до 20 000 рублей в зависимости от состава. Зачастую их продают курсами по три - восемь инъекций, за которые придется выложить десятки тысяч рублей. Словом, косметологи нащупали золотую жилу. За такие деньги они с «капельницами красоты» готовы даже выезжать на дом к клиенту. Бизнес на обещании молодости и красоты был прибыльным во все века.

Фото: Мир новостей Мир новостей

Рекламирующие «капельницы красоты» клиники эстетической медицины и блогеры уверяют, что они помогают чуть ли не от всего на свете: спасают от похмелья, омолаживают кожу, придают блеск волосам и ногтям, повышают стрессоустойчивость, спасают от осложнений после ковида, избавляют от бессонницы, активизируют умственную деятельность, замедляют признаки старения и даже снимают симптомы ПМС. Но врачи предостерегают: такие «капельницы красоты» могут нанести серьезный вред здоровью и даже изуродовать.

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Во-первых, передозировка витаминами имеет серьезные последствия - от появления камней в почках до аритмии и других проблем с сердцем. Передозировка витаминами С и Е способна спровоцировать онкологию.

Во-вторых, слишком много жидкости разом грозит появлением отеков и проблемами с венами. В «капельницах красоты» часто используют изотонические растворы. Их применение оправданно, когда нужно срочно восполнить острый дефицит жидкости, при лечении острых отравлений и холеры, например. Но вряд ли те, кто заказывает «капельницы красоты», мечтает о мешках под глазами, одутловатом лице и «слоновости» ног.

В-третьих, столько витаминов и микроэлементов здоровому организму просто не нужно. Есть риск получить вместо красоты тошноту, рвоту и судороги. В лучшем случае, если никаких аллергий и неприятных реакций на «капельницы красоты» у человека нет, он просто зря потратит много денег.