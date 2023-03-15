Какие продукты нужно есть при авитаминозе: топ-5

Весной россияне часто сталкиваются с гиповитаминозом – недостаточным количеством витаминов и микроэлементов в рационе. Это состояние является пограничным с авитаминозом, серьезным патологическим состоянием, вызванным острой потребностью организма в витаминах.

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При весеннем авитаминозе чаще всего встречается дефицит витаминов A, С, В1, В2, В9, В6. А для их восполнения важно ввести в свой рацион некоторые продукты.

В список полезной еды входит ламинария, в которой содержится много йода, необходимого в период весеннего авитаминоза.

Также рекомендуется есть квашеную капусту. Причем делать это стоит и зимой, и весной. Квашеная капуста богата витаминами А, В и С, нормализует пищеварение. Недаром это любимый продукт моряков, который надежно защищал их от цинги.

Организму человека для нормальной работы иммунной системы необходим витамин А (ретинол). Получить его можно из печени трески, сливочного масла и яичных желтков. Однако, употребляя их, можно поправиться и повысить уровень холестерина. Хорошая альтернатива – рыбий жир.

В список продуктов, которые помогут справиться с дефицитом витаминов, входят и сухофрукты. Отмечается особенная полезность тех плодов, которые были высушене в тени.

Кроме того, в топ-5 продуктов от авитаминоза входят орехи. Особенно семена подсолнечника и зерновой хлеб богаты витамином Е, который обеспечивает нормальную свертываемость крови, снижает кровяное давление, укрепляет сердечную мышцу и стенки сосудов, препятствует образованию холестериновых бляшек, борется с анемией. Также орехи и семечки отлично борются с депрессией, слабостью в мышцах, передает «Общественная служба новостей».