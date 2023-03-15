Трихолог рассказала, как избавиться от перхоти

Половина взрослого населения планеты страдает от перхоти, а чаще всего она есть у мужчин. Проблема возникает по разным причинам от генетики до условий окружающей среды, но полностью избавиться от перхоти невозможно. Об этом рассказала врач-дерматолог и трихолог Ольга Саперова «Газете.Ru» .

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По словам врача, любой человек может столкнуться с перхотью. Причиной возникновения перхоти, по словам врача, считается совокупность трех факторов: неправильная работа сальных желез, индивидуальная восприимчивость и отходы жизнедеятельности грибковых микроорганизмов на коже головы.

Перхоть появляется так: слои кожи постоянно отславиаются, сменяя друг друга, но у большей части людей чешуйки незаметны – здоровое отмирание кожи длится месяц. У тех, у кого есть перхость, кожа отмирает примерно ха семь дней. Из-за этого появляются заметные чешуйки кожи в волосах.

Врач объяснила, что лекарства от перхоти нет, из-за чего полностью избавиться от нее невозможно. Улучшить состояние кожи головы могут шампуни с содержанием салициловой кислоты и кетоконазола. Кроме того, каменноугольная смола в составе средств помогает замедлить рост клеток кожи.