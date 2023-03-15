Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+8° в 
USD 75.75EUR 80.88
Войти в почту
1 час назад

Трихолог Саперова рассказала, как избавиться от перхоти

Диана Товсепова

Половина взрослого населения планеты страдает от перхоти, а чаще всего она есть у мужчин. Проблема возникает по разным причинам от генетики до условий окружающей среды, но полностью избавиться от перхоти невозможно. Об этом рассказала врач-дерматолог и трихолог Ольга Саперова «Газете.Ru» .

Трихолог рассказала, как избавиться от перхоти
Фото: PxherePxhere

По словам врача, любой человек может столкнуться с перхотью. Причиной возникновения перхоти, по словам врача, считается совокупность трех факторов: неправильная работа сальных желез, индивидуальная восприимчивость и отходы жизнедеятельности грибковых микроорганизмов на коже головы.

Перхоть появляется так: слои кожи постоянно отславиаются, сменяя друг друга, но у большей части людей чешуйки незаметны – здоровое отмирание кожи длится месяц. У тех, у кого есть перхость, кожа отмирает примерно ха семь дней. Из-за этого появляются заметные чешуйки кожи в волосах.

Почему нельзя ходить с одним маникюром дольше трех недель

Врач объяснила, что лекарства от перхоти нет, из-за чего полностью избавиться от нее невозможно. Улучшить состояние кожи головы могут шампуни с содержанием салициловой кислоты и кетоконазола. Кроме того, каменноугольная смола в составе средств помогает замедлить рост клеток кожи.

Ранее мы писали о заболеваниях, приводящих к выпадению волос.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий