Репродуктолог: аборт может привести к бесплодию

Репродуктолог Вислогузова: аборт может привести к бесплодию. Прерывание беременности — сложнейший выбор для женщины, который психологически даётся нелегко. В то же время аборт — это всегда стресс для организма, а значит, он может обернуться серьёзными последствиями для репродуктивного здоровья пациентки. О них «Лайфу» рассказала репродуктолог клиники NGC Александра Вислогузова.
По словам врача, после аборта или выкидыша организму обязательно понадобится время на восстановление менструального цикла. В помощь врач может назначить приём оральных контрацептивов.
Прерывание беременности может привести к эндометриту — воспалению в эндометрии и сальпингиту — патологии маточных труб.
Ещё после аборта могут образовываться спайки. Репродуктолог объяснила, что они, как правило, появляются после длительного воспаления. Несколько абортов могут привести к развитию синдрома Ашермана, когда стенки матки сращиваются.
Непроходимость маточных труб и воспаление в матке могут привести к проблемам с зачатием в будущем, обратила внимание Вислогузова.
Систематические хирургические вмешательства, затрагивающие шейку матки, могут привести к выкидышам, хроническому невынашиванию или преждевременным родам.
О том, как выбрать между родами и абортом, «Секрет» пытался разобраться здесь. Главное — помнить, что выбор всегда за вами, но у любого решения будут последствия.