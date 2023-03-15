Репродуктолог: аборт может привести к бесплодию

Репродуктолог Вислогузова: аборт может привести к бесплодию. Прерывание беременности — сложнейший выбор для женщины, который психологически даётся нелегко. В то же время аборт — это всегда стресс для организма, а значит, он может обернуться серьёзными последствиями для репродуктивного здоровья пациентки. О них «Лайфу» рассказала репродуктолог клиники NGC Александра Вислогузова.

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Нарушение цикла

По словам врача, после аборта или выкидыша организму обязательно понадобится время на восстановление менструального цикла. В помощь врач может назначить приём оральных контрацептивов.

Воспалительные процессы

Прерывание беременности может привести к эндометриту — воспалению в эндометрии и сальпингиту — патологии маточных труб.

Спайки

Ещё после аборта могут образовываться спайки. Репродуктолог объяснила, что они, как правило, появляются после длительного воспаления. Несколько абортов могут привести к развитию синдрома Ашермана, когда стенки матки сращиваются.

Бесплодие

Непроходимость маточных труб и воспаление в матке могут привести к проблемам с зачатием в будущем, обратила внимание Вислогузова.

Трудности с вынашиванием

Систематические хирургические вмешательства, затрагивающие шейку матки, могут привести к выкидышам, хроническому невынашиванию или преждевременным родам.