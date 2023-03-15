Эндокринолог назвала продукты для повышения либидо

Врач-эндокринолог Елена Жучкова в беседе с «Газетой.ru» посоветовала женщинам, желающим повысить либидо, обратить внимание на некоторые продукты.

Фото: Кадр из фильма "Секс на две ночи" Кадр из фильма "Секс на две ночи"

По словам врача, для того, чтобы увеличить сексуальное влечение следует включить в рацион продукты с фитоэстрогенами, то есть это продукты на основе сои.

Кроме того, поднять либидо, по словам врача, поможет спаржа, рыба, орехи (грецкие, кедровые, миндаль), морепродукты, гранат, клубника, авокадо, мандарин и киви.

Другим "усилителем" либидо может стать жгучий перец чили, улучшающий кровообращение. Этот продукт положительно влияет на репродуктивную систему, однако не подходит людям с желудочно-кишечными расстройствами надо быть осторожнее.

В борьбе за либидо врач советует выпивать достаточное количество воды и поддерживать физическую активность.