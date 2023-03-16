3 способа быстро прийти в форму после родов

Телеведущая Ольга Орлова показала потрясающую фигуру в купальнике всего через месяц после родов. «Вечерняя Москва» узнала у звездного пластического хирурга, доктора медицинских наук Игоря Короткого, как некоторым женщинам удается так быстро прийти в форму и как правильно вернуться в форму после рождения ребенка.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

По словам специалиста, Ольга Орлова пристально следит за своим внешним видом, чтобы радовать поклонников. Ее форма после родов — это лучшее доказательство любви к ним.

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— Ольга Орлова имеет очень хорошую генетику. Кроме того, она уделяет себе большое внимание, чтобы не разочаровывать поклонников. Людей очень расстраивает, когда известный человек меняется во внешности в худшую сторону. Звезды это понимают. Ольга Орлова проявила уважение ко всем своим поклонникам, показав такой потрясающий результат, — сказал он.

Как отметил эксперт, такая внешность 45-летней телеведущей — результат не только хорошей генетики, но и соблюдения правильного питания. Других секретов здесь нет.

Пластический хирург уверен, что многие женщины после того как становятся матерями, перестают уделять внимание своему питанию и физическим нагрузкам.

— Женщины во время беременности и в период кормления ребенка думают, что могут не соблюдать никаких правил правильного питания. Также они забывают об оптимальной физической нагрузке. Это самое большое заблуждение. Существуют всем давно известные правила и нормы расчета суточной калорийности рациона. Беременность и лактация не должны быть исключением. В этот период у многих женщин происходит гормональный всплеск и растет аппетит, но нужно уметь себя ограничивать, — заверил Короткий.

Собеседник «ВМ» заявил, что если правильное питание и физические нагрузки не помогают долгое время вернуть хорошую фигуру после родов, то можно сделать липосакцию.

— Липосакция помогает вернуть природную форму и восстановить конфигурацию тела. Важно помнить, что любую пластическую операцию можно делать только после завершения грудного вскармливания ребенка. Во время беременности откладывается много жировой клетчатки на передней брюшной стенке, боках, талии и пояснице. Эта операция не просто удаляет жир, а способствует снижению аппетита. Женщине становится легче соблюдать принципы правильного питания, — сказал он.