Найдена связь между женской депрессией и проблемами с сердцем

Ученые Тюменского медуниверситета (ТМУ) нашли связь между депрессией и сердечно-сосудистыми заболеваниями у женщин. Как заявили российские специалисты, депрессивные расстройства часто соседствуют с опасными проблемами сердца, сосудов и метаболической системы. Результаты исследования опубликованы в Российском кардиологическом журнале.

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Ученые ТМУ выявили у женщин соответствие между расстройствами психологической сферы и такими телесными патологиями, как метаболический синдром, повышение уровня холестерина, обострение симптомов артериальной гипертонии.

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«Метаболический синдром предполагает нарушение жирового и углеводного обмена и резкое увеличение массы тела, а снижение контроля артериальной гипертонии затрудняет борьбу с ее острыми проявлениями», — подчеркнул профессор кафедры кардиологии и кардиохирургии медуниверситета Алексей Ефанов.

По его словам, пациенты с депрессией чаще имеют высокое давление, повышенный уровень липидов и ожирение. Ученые также объяснили, что обнаруженная взаимосвязь должна подразумевать включения тестов на депрессию в план обследования больных с гипертонией.

«Для мужчин эта корреляция фактически не обнаружена, то есть мы видим явный гендерный компонент во взаимосвязи депрессивных расстройств с метаболическими нарушениями», — отметил Ефанов.

Ученые подчеркнули, что гипертония и повышенный уровень холестерина отмечаются у пациенток как с видимым, так и со скрытым уровнем психологических расстройств. Гипертоники, не имеющие депрессии, значительно реже испытывают трудности с нормализацией давления при помощи препаратов.

При этом женщины статистически чаще имели ожирение, клинический и повышенный уровень депрессии. Лица без признаков депрессии статистически значимо были моложе, чаще имели уровень образования выше среднего и проживали в сельской местности.