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31 минуту назад

Россиянам рассказали, есть ли вред от дезодорантов

Секрет Фирмы

Многие считают, что дезодоранты вызывают рак, а входящие в их состав спирт и хлорид алюминия вредны для организма. О реальном воздействии дезодорантов рассказала эксперт сервиса DocMed Карина Дадашева.

Россиянам рассказали, есть ли вред от дезодорантов
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

По её словам, особых поводов для беспокойства нет и вещества, содержащиеся в дезодорантах, легко выводятся из организма. Также выяснилась взаимосвязь между дезодорантами и раком.

Есть ли вред от дезодорантов?

В основном дезодоранты состоят из спирта и хлорида алюминия. Первое вещество — это растворитель, который помогает второму закрепиться на коже. Доля хлорида алюминия достигает 30% в некоторых марках. Он создаёт пробку на потовых железах, взаимодействуя с белками кожи. Но постепенно хлорид алюминия без последствий выводится из организма. Он никак не влияет на работу органов и вреда потовым железам не приносит.

Могут ли дезодоранты вызвать рак?

Ходят слухи, что дезодоранты из-за хлорида алюминия могут вызвать рак молочной железы. Однако никаких подтверждающих это данных нет. National Cancer Institute и American Cancer Society не нашли взаимосвязи между использованием дезодорантов и развитием опухолей.

Отечественные врачи также не видят такой связи. Врач-дерматовенеролог Алексей Едемский считает , что для развития рака надо использовать дезодорант не по назначению: «Нет таких доказательств. Чтобы у вас развился рак, нужно не просто мазаться антиперспирантом, а есть его».

Здоровье,
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