Как сделать занятие спортом привычкой

Фитнес-тренер Яна Никоненко назвала способ сделать занятие спортом привычкой. Ее слова приводит Ferra.
Никоненко посоветовала присоединить спорт к другому привычному занятию.
«Например, вы почистили зубы утром и после этого вы идете заниматься зарядкой пять-семь минут. И старая привычка вместе с новой будет очень хорошо работать», — отметила специалист.
Тренер добавила, что через месяц занятий в таком режиме обычно появляется желание продолжать тренировки. Она отметила, что привычка поможет усложнить упражнения и делать их чаще.