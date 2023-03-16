Сегодня в мире существует огромное количество диет и систем питания на любой вкус – от уже привычного нам вегетарианства до экстремального праноедения (питания «энергией солнца»). К сожалению, в бездумной погоне за здоровым образом жизни легко нанести организму непоправимый вред и получить вместо здоровья слабость, плохое самочувствие и отказывающие органы.

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Трагедия в семье известного российского блогера-сыроеда Максима Лютого заставила многих по-новому взглянуть на сыроедение. Мужчина уже много лет практикует этот вид питания, который подразумевает полный отказ от термически обработанной пищи. Как рассказывал сам блогер, сыроедением он вдохновился во время поездки в Индию. «Туда едут люди, которые по религиозным соображениям вегетарианцы как минимум. Я увидел этих людей. Они прекрасно себя чувствовали, мне тоже захотелось попробовать. Стал вегетарианцем, потом через пять лет стал исключать молочку и еще какие-то продукты. Стал веганом, а через месяц сыроедом», – рассказывал Лютый.

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Однако несколько дней назад семью блогера постигло несчастье: скончался его месячный сын. Одной из причин смерти стало истощение – как выяснило следствие, родители фактически морили ребенка голодом, а мать мальчика во время беременности тайком ходила есть к соседям. Полиция задержала Лютого на десять суток, по факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело.

К чему может привести сыроедение, чем оно отличается от веганства и вегетарианства и может ли человек при таком типе питания оставаться в хорошей форме – MIR24.TV спросил у эксперта.

Существует несколько видов сыроедения, которые различаются допустимым набором продуктов, но объединяет их одно – температура нагрева пищи не должна превышать 60 градусов, рассказывает диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

«Бывает, когда едят только овощи и фрукты в сыром виде, иногда к ним добавляют мясо либо рыбу – тоже в сыром виде. Но обычно это бывает редко, и чаще всего сыроедение воспринимается как потребление овощей, фруктов и орехов, все это – без термообработки. Для взрослого организма есть определенные плюсы этого питания, но не на постоянной основе. Для детского организма это достаточно опасный вид питания», – объясняет специалист.

Ученые доказали, что сыроедением нельзя увлекаться детям и подросткам, не достигшим 18-летнего возраста, а также женщинам, которые планируют родить ребенка и людям старше 65 лет.

«Сыроедение не сможет насытить растущий организм ребенка витаминами, микроэлементами, аминокислотами, которые необходимы для развития. За счет этого происходит ослабление иммунитета, дистрофия, ребенок плохо развивается. Если это девочка, у нее могут не произойти какие-то гормональные изменения, например, не наступить месячные», – перечисляет Писарева.

Еще одним губительным последствием сыроедения является недостаток витаминов группы B, в том числе витамина B12. «Его невозможно получить из растительных продуктов, только из животных. Ну а дети вряд ли будут есть сырую говядину или сырую печень. Тем более это тоже является опасным, потому что в них могут содержаться различные микроорганизмы, которые при термообработке бы погибли», – отмечает нутрициолог.

Также у сыроедов, которые употребляют большое количество фруктов и овощей, перегружаются пищеварительные органы, добавляет Писарева. «Могут быть различные патологии желчно-кишечного тракта. Больше всего это опасно для детей, потому что у них еще не развиты все системы и органы. Кроме того, такое питание снижает уровень полезного холестерина, и организм недополучает омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты. В связи с этим у ребенка могут возникать различные тревоги и депрессия.

Также нехватка омега-3-полиненасыщенных жирных кислот может привести к шелушению кожи, выпадению волос. То есть гораздо больше минусов, чем плюсов», – предупреждает эксперт.

Поэтому те, кто употребляет только сырые продукты, должны очень тщательно следить за тем, чтобы их рацион был сбалансирован – например, включать в него БАДы, чтобы избежать авитаминоза.

Еще одна частая проблема сыроедов – камни в желудке, которые могут образоваться из-за употребления большого количества растительной пищи. Кроме того, сырые продукты часто провоцируют аллергические реакции и оказывают нагрузку на печень, отмечает Писарева.

«Многие, кто переходит на сыроедение, часто от этого отказываются, потому что возникает тошнота и диарея из-за большого количества клетчатки в рационе, – добавляет она. – Очень часто сыроеды употребляют в пищу грибы различного происхождения, иногда они бывают опасными, и есть риск отравиться».