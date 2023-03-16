Гинеколог рассказал, как лечить менструальную мигрень

«Первое, что мы должны делать в этом случае — двигаться. Физическая активность должна быть регулярной, период мигреней исключается. Требуется также соблюдать адекватный питьевой режим: 30-40 мл на кг веса, исключить алкоголь, пиво и красное вино, пить меньше кофе и крепкого чая», — сообщает медик.