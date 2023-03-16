Гинеколог рассказал, как лечить менструальную мигрень
Справиться с возникающей перед месячными головной болью поможет увеличение физической активности. Об этом изданию «Почему болит» рассказала интегративный гинеколог Лилия Геппа.
«Первое, что мы должны делать в этом случае — двигаться. Физическая активность должна быть регулярной, период мигреней исключается. Требуется также соблюдать адекватный питьевой режим: 30-40 мл на кг веса, исключить алкоголь, пиво и красное вино, пить меньше кофе и крепкого чая», — сообщает медик.
Рекомендуется не употреблять продукты долгого хранения и разминать шею после рабочего дня перед компьютером. Предпочтение лучше отдать органической еде.
Менструальная мигрень связана с гормональной системой женщины и появляется во второй фазе цикла. Этому способствуют триггерные ситуации — употребление непереносимой еды, стресс.
«В ответ на них происходит спастическое сокращение. Организм пытается нам чем-то помочь, и начинается компенсаторное расширение внутричерепных сосудов», — говорит гинеколог.
Невролог рассказал о частых ошибках при лечении головной боли. Он призвал отказаться от бесконтрольного употребления обезболивающих.