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2 часа назад

Россиянам назвали основное условие успешной борьбы с лишним весом

Lenta.ruиещё 1

Диетолог Наталья Круглова указала на главное условие успешного похудения. Основное правило борьбы с лишним весом она назвала россиянам в беседе с изданием News.ru.

Основное условие успешной борьбы с лишним весом
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Эксперт объяснила, что калорий с пищей должно поступать меньше, чем организм расходует, и предложила предпринять два действия. «Первое — ограничивать себя в еде, но не сильно, нужен дефицит на уровне 20-30 процентов суточной потребности. Второе — физическая активность, она повышает потребность в энергии, что тоже создает дефицит калорий, провоцирующий снижение веса», — сказала Круглова.

Полностью отказываться от сладкого и жирного она не рекомендовала. По словам диетолога, полный отказ от вкусного заставляет больше тревожиться и чаще срываться. При этом Круглова рекомендовала ограничить повышающие аппетит продукты: острые специи, соусы, соль.

Ранее группа ученых из Мельбурнского королевского технологического университета в Австралии нашла способ создать новое средство для легкого и безопасного похудения. Ученые обнаружили, что цветы розеллы, или гибискуса, которые заваривают для чая каркаде, препятствуют образованию жировых клеток в организме.

Здоровье,Наталья Круглова,
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