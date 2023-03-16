Врач рассказала, чем опасно самостоятельное похудение к лету

— Всего существует три вида нагрузки: аэробная, анаэробная и смешанная. Аэробная — это обычная ходьба, то, что мы делаем каждый день. Это необязательно пресловутые десять тысяч шагов — все подбирается индивидуально. Абсолютно безболезненна ходьба от 15 минут в день. Но, например, если пациент болеет сахарным диабетом, имеет сердечную достаточность, гипертонию и так далее, то иногда и пять минут для него много, — заметила специалист.