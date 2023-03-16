4 изменения в вашем теле, которые должны вас насторожить

Иногда наша невнимательность приводит к довольно печальным последствиям для нашего здоровья. Врачи настоятельно рекомендуют обращать внимание на значительные изменения, которые происходят с вашим телом, чтобы вовремя получить консультацию специалиста.

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Пересушенные губы

Конечно, в зимний сезон потрескавшиеся губы — распространенная проблема, однако, если сухие губы сопровождают вас постоянно, есть повод задуматься, а не происходят ли в вашем организме опасные процессы. Как правило, подобная проблема возникает после 40 лет, когда организму требуется все больше воды для поддержания оптимального водного баланса. Если вы выпиваете достаточно воды в сутки и при этом губы продолжают сохнуть, обязательно обратитесь к специалисту, чтобы не пропустить опасное заболевание.

Вы становитесь ниже

Да-да, такое возможно. Но не думайте, что вы с возрастом уменьшаетесь в размере, все намного проще — уменьшение роста чаще всего связано со сколиозом и остеохондрозом. Если не заняться своим позвоночником, есть вероятность запустить проблему и без вмешательства врача в будущем точно не обойдется. Также уменьшение роста может быть связано со сидением тонуса мышц, здесь на помощь приходит терапевт в ЛФК и последующими занятиями пилатесом.

Мешки под глазами

Проблема далеко не косметическая. Очень часто изменения в области вокруг глаз говорят о нарушении работу почек или сердца. Помимо внешнего дефекта, вы можете отмечать боль в пояснице, повышение температуры без видимой причины и постоянную слабость. Не теряйте время и получите консультацию уролога. Бывает, что мешки под глазами появляются по причине нарушения работы сердечной мышцы. В этом случае больные отмечают учащенное сердцебиение, одышку и даже боли в груди. Не игнорируйте эти симптомы!

Меняется цвет глаз