Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+18° в 
USD 76.41EUR 81.14
Войти в почту
1 час назад

4 изменения в вашем теле, которые должны вас насторожить

WomanHit.ru

Иногда наша невнимательность приводит к довольно печальным последствиям для нашего здоровья. Врачи настоятельно рекомендуют обращать внимание на значительные изменения, которые происходят с вашим телом, чтобы вовремя получить консультацию специалиста.

4 изменения в вашем теле, которые должны вас насторожить
Фото: UnsplashUnsplash

Пересушенные губы

Конечно, в зимний сезон потрескавшиеся губы — распространенная проблема, однако, если сухие губы сопровождают вас постоянно, есть повод задуматься, а не происходят ли в вашем организме опасные процессы. Как правило, подобная проблема возникает после 40 лет, когда организму требуется все больше воды для поддержания оптимального водного баланса. Если вы выпиваете достаточно воды в сутки и при этом губы продолжают сохнуть, обязательно обратитесь к специалисту, чтобы не пропустить опасное заболевание.

Вы становитесь ниже

Да-да, такое возможно. Но не думайте, что вы с возрастом уменьшаетесь в размере, все намного проще — уменьшение роста чаще всего связано со сколиозом и остеохондрозом. Если не заняться своим позвоночником, есть вероятность запустить проблему и без вмешательства врача в будущем точно не обойдется. Также уменьшение роста может быть связано со сидением тонуса мышц, здесь на помощь приходит терапевт в ЛФК и последующими занятиями пилатесом.

Мешки под глазами

Проблема далеко не косметическая. Очень часто изменения в области вокруг глаз говорят о нарушении работу почек или сердца. Помимо внешнего дефекта, вы можете отмечать боль в пояснице, повышение температуры без видимой причины и постоянную слабость. Не теряйте время и получите консультацию уролога. Бывает, что мешки под глазами появляются по причине нарушения работы сердечной мышцы. В этом случае больные отмечают учащенное сердцебиение, одышку и даже боли в груди. Не игнорируйте эти симптомы!

Меняется цвет глаз

Естественно, мы не говорим о том, что цвет глаз меняется кардинально. Это просто невозможно. А вот легкие изменения вокруг роговицы или появление пятен на радужке должны вас насторожить. Часто это могут быть симптомы повышения уровня холестерина в организме. Держите этот момент под контролем.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий