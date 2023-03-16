Названы самые вредные и полезные продукты для здоровья зубов

Лимоны, сладости и газированные напитки являются самыми вредными для здоровья зубов продуктами питания, считает стоматолог-гнатолог Вячеслав Минко. Об этом он сообщил в ходе беседы с «Лентой.ру».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Самыми вредными для зубов продуктами Минко назвал сладости и хлебобулочные изделия. Он объяснил, в хлебе содержится крахмал, который обволакивает зуб и при взаимодействии со слюной расщепляется на сахара, что в итоге приводит к разрушению эмали и возникновению кариеса.

Не менее вреден для зубов лимон, продолжил Минко. Этот кислый фрукт в сочетании с горячим чаем способен «разъесть» эмаль, существенно ухудшив ее состояние.

Также, как отметил врач, вредна для зубов газировка, так как в ней много сахара и у нее высокая кислотность. Даже если производитель обещает «отсутствие сахара», кислота истончает эмаль, причем ее действие длится еще примерно 15 минут после употребления напитка.

На первом месте среди полезных для зубов продуктов Минко расположил те, в которых содержатся кальций, натрий, фосфор, калий и фтор. Это творог, сыр, кисломолочные продукты, которые также богаты витаминами и полезными жирами.