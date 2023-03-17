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1 час назад

Какого вещества стоит остерегаться в составе косметики

Lenta.ru

Врач-иммунолог, профессор Андрей Продеус призвал россиян остерегаться одного вещества в составе косметики и бытовой химии — лилиевого альдегида. О том, какую опасность несет это химическое соединение и где его чаще всего можно встретить, специалист рассказал в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. Выпуск доступен на Rutube.

Какого вещества стоит остерегаться в составе косметики
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Продеуса, лилиевый альдегид — это химическое соединение, которое придает косметике и бытовой химии запах ландыша. Врач предупредил, что это вещество стимулирует развитие раковых клеток и может вызывать рак печени, рак молочной железы и рак яичек.

«У него (лилиевого альдегида — прим. «Ленты.ру») есть сложное химические название — бутилфенилметилпропиональ. Когда вы будете искать его на этикетке, то в этом случае будет написан бутилфенилметилпропиональ, а не лилиевый альдегид. Как только это слово увидите, его надо точно остерегаться», — сказал Продеус.

Специалист добавил, что это вещество может содержаться в мыле, некоторых духах, кремах, а также в средствах для полоскания рта и освежителях воздуха.

Здоровье,Андрей Продеус,Первый канал,
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