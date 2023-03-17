Какого вещества стоит остерегаться в составе косметики

«У него (лилиевого альдегида — прим. «Ленты.ру») есть сложное химические название — бутилфенилметилпропиональ. Когда вы будете искать его на этикетке, то в этом случае будет написан бутилфенилметилпропиональ, а не лилиевый альдегид. Как только это слово увидите, его надо точно остерегаться», — сказал Продеус.