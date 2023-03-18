Врач рассказала, дефицит каких витаминов вызывает сухость кожи

«Сухость кожи, или, по-научному, ксероз, — это достаточно распространённое состояние, встречающееся в любом возрасте. Если вовремя не справиться с этой безобидной, на первый взгляд, проблемой, то могут появиться осложнения: сухая кожа легко трескается, на ней образуются ранки, в которые можно занести инфекцию», — предупредила она.