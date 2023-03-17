Как похудеть к лету и не угробить организм

Лето — пора открытой одежды и купальников, поэтому многие стараются скинуть лишний вес, который не повезло нагулять за зиму. Для этого они садятся на диеты, изнуряют себя тренировками и придумывают различные способы, как себя посильнее измотать. Не специально, конечно.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Диетолог Наталья Лазуренко объяснила, чем опасно домашнее похудение и как избежать печальных последствий.

Видео дня

По словам эксперта, первым делом перед похудением стоит обследоваться у специалистов и пройти так называемый чекап. Потому что многие люди живут с дефицитом тех или иных витаминов.

Например, у россиян из средней полосы часто встречается дефицит витамина D, а также йода, железа и белка. И если в таком состоянии начать урезать рацион ещё сильнее, то можно навредить здоровью. К тому же врач всегда может обнаружить такое состояние пациента, при котором нежелательны определённые физические нагрузки, поэтому часы в спортзале могут сделать только хуже. А после обследования врач сможет и рацион подобрать, и насчёт тренировок проконсультировать.

Нужно понимать, что быстро похудеть не получится и придётся попотеть, причём в прямом смысле.

Есть три вида нагрузок — аэробные, анаэробные и смешанные. При первом виде хватает обычной ходьбы, причём не 10 000 шагов. Можно и поменьше, минут 15 в день достаточно.

А вот если у пациента есть сердечная недостаточность, гипертония или что-то в таком духе, то ему и пяти минут будет много, а про домашние тренировки лучше тогда вообще забыть.

При анаэробных нагрузках к ходьбе добавляются и силовые тренировки. Вот только если есть заболевания опорно-двигательного аппарата, то с ними нужно быть очень осторожным. А врач поможет определить, чем заниматься при домашнем похудении можно, а чем — не стоит.

При смешанном виде нагрузок применяются интервалы — и кардио, и силовые тренировки. И их лучше не выполнять без консультации врача, потому что такие упражнения могут бить и по сердечку, и по суставам.