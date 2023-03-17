Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+12° в 
USD 76.41EUR 81.14
Войти в почту
1 час назад

Диетолог Купфер назвала пять главных ошибок худеющих

Мира Маркина

Стремление сбросить вес нередко доводит худеющих до отчаяния, когда досадные лишние килограммы не уходят. Почему процесс похудения может остановиться, Life.ru рассказала диетолог Марина Купфер.

Первой ошибкой большинства из тех, кто хочет похудеть, как ни странно, становится постоянное сидение на диете. Эксперт предупредила: чем дольше вы ограничиваете себя в пище, тем больше замедляется скорость метаболизма. И в итоге организм начинает запасать калории, боясь потерять возможность функционировать.

Еще одна распространенная ошибка – пропуск завтрака. В этот прием пищи диетолог рекомендует обязательно добавлять белковую пищу для сытости. А вот от бесполезных перекусов лучше отказаться. Так вы избежите скачков инсулина в крови и заодно исключите третью частую ошибку.

Как запах шоколада помогает похудеть

Не стоит отказываться от жиров, предупреждает эксперт. Они нужны организму. Отсутствие полноценного сна – пятая проблема, которая значительно замедляет процесс похудения. Из-за недосыпа вы едите больше, чем нужно.

Ранее «Рамблер» писал, какой ужин ухудшит сон.

Здоровье,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий