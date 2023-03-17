Стремление сбросить вес нередко доводит худеющих до отчаяния, когда досадные лишние килограммы не уходят. Почему процесс похудения может остановиться, Life.ru рассказала диетолог Марина Купфер.

Первой ошибкой большинства из тех, кто хочет похудеть, как ни странно, становится постоянное сидение на диете. Эксперт предупредила: чем дольше вы ограничиваете себя в пище, тем больше замедляется скорость метаболизма. И в итоге организм начинает запасать калории, боясь потерять возможность функционировать.

Еще одна распространенная ошибка – пропуск завтрака. В этот прием пищи диетолог рекомендует обязательно добавлять белковую пищу для сытости. А вот от бесполезных перекусов лучше отказаться. Так вы избежите скачков инсулина в крови и заодно исключите третью частую ошибку.

Не стоит отказываться от жиров, предупреждает эксперт. Они нужны организму. Отсутствие полноценного сна – пятая проблема, которая значительно замедляет процесс похудения. Из-за недосыпа вы едите больше, чем нужно.