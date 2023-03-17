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1 час назад

Диетолог запретила пить женщинам вино

РИА "ФедералПресс"

Вино может негативно сказаться на женском организме, в частности на коже. Об этом заявила врач – диетолог-нутрициолог Ирина Писарева

Диетолог запретила пить женщинам вино
Фото: unsplash.comunsplash.com

«Постоянное употребление вина, особенно в большом количестве, сушит кожу, то есть выводит воду и обезвоживает организм», – отмечает врач.

Писарева рекомендовала на один бокал вина выпивать в два раза больше воды.

Красное вино также может вызвать покраснения на коже. В напитке содержатся гистамин и тиамин, которые являются аллергенами для женского организма. Симптомы зависят от количества потребляемого вина.

Диетолог подчеркнула, что нормальная дозировка для женщин – полбокала вина один раз в два-три дня.

Диетолог рекомендует выбирать сухое вино натурального брожения, которое не содержит дополнительных сахаров, канцерогенов и улучшителей вкуса, сообщает «Вечерняя Москва».

Здоровье,Ирина Писарева,
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