Чем опасно популярное упражнение для спины

Специалист отметила, что это движение не стоит выполнять при наличии грыжи, защемления, смещения межпозвоночных дисков, а также любых воспалительных процессов мышц спины. Это упражнение не подойдет и тем, кто страдает от повышенного артериального давления и гипертиреоза, а также девушкам в период беременности или менструаций.