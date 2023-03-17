Какие заболевания может вызвать употребление йогурта

"Если люди, у которых есть скрытая непереносимость, будут употреблять этот продукт, это может привести к поддержанию патогенной кишечной флоры и снижению иммунитета. И в итоге спровоцировать новые проблемы, которые не всегда можно будет связать с йогуртом", – предупредила Королева.