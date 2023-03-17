Какие заболевания может вызвать употребление йогурта
Йогурты могут спровоцировать повышение сахара в крови, аллергию и развитие аутоиммунных заболеваний. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.
Специалист отметила, что у некоторых может быть скрытая непереносимость йогурта.
"Если люди, у которых есть скрытая непереносимость, будут употреблять этот продукт, это может привести к поддержанию патогенной кишечной флоры и снижению иммунитета. И в итоге спровоцировать новые проблемы, которые не всегда можно будет связать с йогуртом", – предупредила Королева.
Чтобы определить наличие скрытой непереносимость того или иного продукта, нужно сдать специальный анализ. Также стоит учитывать, что производители йогуртов насыщают их различными добавками, которые могут вызвать аллергическую реакцию, продолжает врач.
"Сладкий йогурт может повысить уровень сахара в крови, в результате при регулярном употреблении поддерживаются метаболические нарушения, связанные с инсулинорезистентностью и диабетом", – подчеркнула Королева.