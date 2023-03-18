В одном из штатов США ввели запрет на таблетки для аборта

Губернатор штата Вайоминг Марк Гордон подписал законопроект, запрещающий использование или назначение таблеток для аборта. Об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что Вайоминг стал первым штатом, в котором ввели такой запрет. Закон был принят законодательным собранием штата, контролируемым Республиканской партией , в начале марта.

Как передает Fox News, законопроект содержит положение, запрещающее «назначать, отпускать, распространять, продавать или использовать любые лекарства с целью обеспечения или проведения аборта». Уточняется, что противозачаточные препараты, используемые после полового акта, но до того, как женщина сможет подтвердить свою беременность, будут освобождены от запрета.