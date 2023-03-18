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1 час назад

В одном из штатов США ввели запрет на таблетки для аборта

Газета.Ruиещё 1

Губернатор штата Вайоминг Марк Гордон подписал законопроект, запрещающий использование или назначение таблеток для аборта. Об этом сообщает Fox News.

В одном из штатов США ввели запрет на таблетки для аборта
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Отмечается, что Вайоминг стал первым штатом, в котором ввели такой запрет. Закон был принят законодательным собранием штата, контролируемым Республиканской партией, в начале марта.

Как передает Fox News, законопроект содержит положение, запрещающее «назначать, отпускать, распространять, продавать или использовать любые лекарства с целью обеспечения или проведения аборта». Уточняется, что противозачаточные препараты, используемые после полового акта, но до того, как женщина сможет подтвердить свою беременность, будут освобождены от запрета.

Здоровье,Аборт,Марк Гордон,Республиканская партия США,
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