Какой шоколад можно есть в пожилом возрасте

"Если это шоколад с сахаром, то лучше вообще его не есть, в самом крайнем случае – граммов пять. Сахар у пожилых нарушает обмен веществ, способствует развитию диабета, ухудшает течение атеросклероза и ускоряет старение", – заключил Гинзбург.