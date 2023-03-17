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2 часа назад

Какой шоколад можно есть в пожилом возрасте

Москва24

Шоколад без сахара считается наиболее полезным, поэтому его можно есть в пожилом возрасте. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Какой шоколад можно есть в пожилом возрасте
Фото: unsplash.comunsplash.com

"Если это продукт без сахара, с сахарозаменителем, либо натуральный, хороший шоколад, то пожилым можно есть порядка 50 граммов в день", – говорит эксперт.

При этом шоколад с большим количеством сахара может негативно влиять на здоровье возрастной категории граждан. Такой продукт лучше не употреблять, подчеркнул диетолог.

"Если это шоколад с сахаром, то лучше вообще его не есть, в самом крайнем случае – граммов пять. Сахар у пожилых нарушает обмен веществ, способствует развитию диабета, ухудшает течение атеросклероза и ускоряет старение", – заключил Гинзбург.

Здоровье,Михаил Гинзбург,
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