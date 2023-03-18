Объяснены преимущества женщин в защите от инфекций

Американские специалисты в сфере иммунологии и молекулярной биологии из Медицинской школы Дэвида Геффена при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе объяснили преимущества женщин в защите от инфекций. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Immunology.

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Свое внимание ученые сосредоточили на мужских и женских генетических особенностях, ответственных за регуляцию иммунной системы. Выяснилось, что причина половых различий кроется в уровне активности в NK-клетках гена KDM6A, контролирующего производство белка UTX.

Известно, что в организме мужчин содержится гораздо больше NK-клеток, необходимых для защиты от патогенов. При этом этот факт не делает мужчин более устойчивыми к инфекциям. Эксперименты на мышах показали, что это потому, что ген KDM6A значительно активнее в женских NK-клетках. Авторы объясняют такие различия расположением гена — на второй Х-хромосоме в ДНК женщин, что позволяет активировать все копии KDM6A в NK-клетках. Искусственная блокировка активности гена показала, что самки стали такими же уязвимыми к патогенами, как и самцы.