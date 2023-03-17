Ученые: чистящие средства могут быть причиной болезни Паркинсона

Химическое вещество трихлорэтилен (ТХЭ), когда-то широко использовавшееся во всём, в том числе производстве кофе без кофеина, оказалось серьёзным фактором развития болезни Паркинсона.

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Ранее ТХЭ связали с повышенным риском рака и выкидышей, поэтому теперь вещество не используется так широко, как раньше, Теперь же исследователи говорят, что роль трихлорэтилен в болезни Паркинсона в значительной степени упускалась из виду.

Учёные рассказали, что, согласно исследованиям, у тех, кто подвергался воздействию ТХЭ, вероятность развития болезни Паркинсона была в пять раз выше.

«Время между воздействием и началом заболевания может составлять десятилетия», — пишут авторы.