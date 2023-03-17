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1 час назад

Учёные: химические чистящие средства могут быть основной причиной болезни Паркинсона

Ferra.ru

Химическое вещество трихлорэтилен (ТХЭ), когда-то широко использовавшееся во всём, в том числе производстве кофе без кофеина, оказалось серьёзным фактором развития болезни Паркинсона.

Ученые: чистящие средства могут быть причиной болезни Паркинсона
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Ранее ТХЭ связали с повышенным риском рака и выкидышей, поэтому теперь вещество не используется так широко, как раньше, Теперь же исследователи говорят, что роль трихлорэтилен в болезни Паркинсона в значительной степени упускалась из виду.

Учёные рассказали, что, согласно исследованиям, у тех, кто подвергался воздействию ТХЭ, вероятность развития болезни Паркинсона была в пять раз выше.

«Время между воздействием и началом заболевания может составлять десятилетия», — пишут авторы.

Команда, стоящая за новой научной работой, хочет добиться полного запрета на ТХЭ и тесно связанного с ним перхлорэтилена (ПХЭ), а также обеззараживания мест, где воздействие ТХЭ происходило в прошлом. Это вещество содержится в средствах для чистки ковров и тканей, хлорированной воде и т.д.

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