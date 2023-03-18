Инфекционист объяснила, как нужно мыть овощи и фрукты

Далеко не все понимают, почему необходимо сполоснуть их, перед тем как съесть. Даже если они защищены толстым слоем кожуры, как, например, бананы или ананасы. Как писала «Газета.Ru», немытые фрукты и овощи таят в себе сразу несколько опасностей для человеческого организма. Почему нужно мыть овощи и фрукты?

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По словам инфекциониста, отоларинголога и главного врача «Центра медицинских осмотров и профилактики» ГК «Медскан» города Курска Елены Шевченко, первая опасность, которую таят в себе грязные продукты, — вредные бактерии, которые вызывают кишечные инфекции. Самые опасные из них — сальмонеллы и шигеллы, которые вызывают дизентерию и другие заболевания.

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Иногда даже может возникнуть почечная недостаточность, если человек серьёзно отравился. Другая опасность — химикаты. Когда фрукты с овощами выращивают, их один или несколько раз обрабатывают пестицидами и различными удобрениями. А некоторые продукты покрывают специальным воском, чтобы они дольше хранились. Какие овощи и фрукты больше всего загрязнены?

Тщательнее мыть перед употреблением стоит картошку, клубнику, яблоки, сладкий перец, персики, шпинат, сельдерей, салат-латук, виноград, груши и вишню. В значительно меньшей степени обычно загрязнены капуста, авокадо, ананасы, бананы, спаржа, киви, кукуруза, лук, баклажаны, манго, брокколи и душистый горошек. Но мыть нужно абсолютно все продукты, подчеркнула врач.

«Грязь и бактерии могут попасть на мякоть через руки или лезвие ножа», — объяснила Шевченко.