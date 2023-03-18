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1 час назад

Инфекционист Шевченко объяснила, как нужно мыть овощи и фрукты

Секрет Фирмы

Далеко не все понимают, почему необходимо сполоснуть их, перед тем как съесть. Даже если они защищены толстым слоем кожуры, как, например, бананы или ананасы. Как писала «Газета.Ru», немытые фрукты и овощи таят в себе сразу несколько опасностей для человеческого организма. Почему нужно мыть овощи и фрукты?

Инфекционист объяснила, как нужно мыть овощи и фрукты
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

По словам инфекциониста, отоларинголога и главного врача «Центра медицинских осмотров и профилактики» ГК «Медскан» города Курска Елены Шевченко, первая опасность, которую таят в себе грязные продукты, — вредные бактерии, которые вызывают кишечные инфекции. Самые опасные из них — сальмонеллы и шигеллы, которые вызывают дизентерию и другие заболевания.

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Иногда даже может возникнуть почечная недостаточность, если человек серьёзно отравился. Другая опасность — химикаты. Когда фрукты с овощами выращивают, их один или несколько раз обрабатывают пестицидами и различными удобрениями. А некоторые продукты покрывают специальным воском, чтобы они дольше хранились. Какие овощи и фрукты больше всего загрязнены?

Тщательнее мыть перед употреблением стоит картошку, клубнику, яблоки, сладкий перец, персики, шпинат, сельдерей, салат-латук, виноград, груши и вишню. В значительно меньшей степени обычно загрязнены капуста, авокадо, ананасы, бананы, спаржа, киви, кукуруза, лук, баклажаны, манго, брокколи и душистый горошек. Но мыть нужно абсолютно все продукты, подчеркнула врач.

«Грязь и бактерии могут попасть на мякоть через руки или лезвие ножа», — объяснила Шевченко.

Как правильно мыть? Забудьте про мыло и другие моющие средства: химикаты могут осесть на продуктах, проникнув в них через поры. Это может привести к отравлению. Лучше всего будет промыть овощи и фрукты под струёй воды в течение минуты, протирая их губкой, а потом обдать кипятком. Микробы умрут, а все полезные свойства продукты сохранят. К слову, некоторые овощи лучше не держать в холодильнике. Например, помидорам его среда сильно вредит, и они могут почернеть. Какие ещё продукты стоит убрать подальше от прохлады, мы рассказывали здесь .

Здоровье,Елена Шевченко,
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