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2 часа назад

Фитнес-эксперт дал советы по избавлению от боли в мышцах после тренировок

Lenta.ru

Фитнес-эксперт Крис Джордан дал советы по избавлению от боли в мышцах после тренировок. Его слова приводит Shape.

Фитнес-эксперт дал советы по избавлению от боли в мышцах после тренировок
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Специалист отметил, что мышцам необходимо дать время на восстановление, поэтому стоит сделать паузу в тренировках на один-три дня. Если желания прерывать занятия спортом нет, нагрузки, по словам Джордана, можно распределять по принципу «верх/низ», то есть в течение одной сессии не делать упражнения на все группы мышц, а сосредоточиться на одной зоне.

Эксперт порекомендовал также пересмотреть программу тренировок, если боли возникают постоянно, появляются уже на следующий день после посещения зала и серьезно беспокоят. Как отмечает Джордан, нагрузки должны быть адаптированы под уровень подготовки.

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