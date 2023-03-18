Фитнес-эксперт дал советы по избавлению от боли в мышцах после тренировок

Специалист отметил, что мышцам необходимо дать время на восстановление, поэтому стоит сделать паузу в тренировках на один-три дня. Если желания прерывать занятия спортом нет, нагрузки, по словам Джордана, можно распределять по принципу «верх/низ», то есть в течение одной сессии не делать упражнения на все группы мышц, а сосредоточиться на одной зоне.