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2 часа назад

Доктор Мясников назвал основные отличия рыбьего жира от рыбного

Мослента

Основные отличия рыбьего жира от рыбного в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» назвал доктор и телеведущий Александр Мясников. По его словам, в рыбном жире меньше витамина А, чем в рыбьем, поэтому его лучше употреблять беременным женщинам.

Доктор Мясников назвал основные отличия рыбьего жира от рыбного
Фото: МослентаМослента

Доктор пояснил, что и в рыбном и в рыбьем жире одинаковое содержание омеги-3. Рыбий жир получают из печени рыбы, а рыбный — из мышц и голов рыбы. При этом в рыбьем жире также есть витамины А, Е и D.

Врач рассказал, что женщинам, особенно беременным, лучше отдавать предпочтение рыбному жиру, там как в нем содержится меньше витамина А, который способен приводить к патологиям развития плода.

Такого же мнения придерживается и кандидат медицинских наук, врач высшей категории Юрий Бехер. Он отмечает, что рыбный жир более полезен для организма женщин.

Терапевт Протасова перечислила признаки дефицита «витаминов красоты».

Здоровье,Александр Мясников,
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