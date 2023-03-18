Девушка, сбросившая 150 килограммов, назвала 3 главных принципа похудения

31-летняя американка всю жизнь была лишена обыденных девичьих радостей. Меган Штаб боролась с лишним весом с подросткового возраста и поэтому, когда она с подругами отправлялась на шопинг, не могла подобрать себе одежду. Ее размеров в магазине попросту не было. К 19 годам вес девушки достиг 200 килограммов. Она неоднократно клялась себе, что вот-вот начнет что-то менять, но тщетно. Уже через год ее вес достиг 290 килограммов. Но взялась за себя Меган только в 26 лет, весы показывали 315 килограммов, а без кислородного баллона она не рисковала выйти из дома.

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Путь к стройному телу начался с работы над мотивацией. Меган присоединилась к группе по похудению, в которой девушки делились своими вдохновляющими историями. Следом изучила принципы интуитивного питания и пошла на бесплатное занятие по фитнесу. Дальше — больше: за покупкой абонемента в тренажерный зал последовал первый беговой марафон. И пандемия коронавируса с пути девушку не сбила: она обустроила собственный спортзал прямо в подвале дома. Для тренировок черпала идеи из Инстаграма* и YouTube, а также использовала специальные фитнес-приложения.

Когда девушке удалось сбросить половину своего веса, журнал Women's Health взял у нее интервью. Изданию Меган назвала три главных принципа своего фантастического похудения. Она посоветовала девушкам, которые мечтают о стройной фигуре, в первую очередь отказаться от принципа «все или ничего». Срывы, по ее мнению, — это не критично. Ошибаться свойственно всем. Следом худеющим нужно принять тот факт, что мотивация идти дальше будет не всегда: невозможно быть продуктивным 24/7. И самое главное, по словам Меган, — умение получать удовольствие от здоровой еды — в этом поможет разнообразный рацион.