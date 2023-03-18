5 причин, почему вам сегодня лучше принять ванну вместо душа

Большинство людей отдают предпочтение душу, потому что так быстрее и удобнее. Хотя эксперты уверены, лишая себя удовольствия полежать в теплой пенной воде, мы многое теряем. Вот несколько причин, по которым ванна в разы полезнее прозаичного душа.

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Увлажнение и отшелушивание кожи

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Начнем с того, что с удалением грязи и мертвых клеток кожи теплая ванна справляется гораздо лучше душа. В теплой воде раскрываются поры и очищение происходит намного глубже, но надо быть осторожнее: жесткая хлорированная вода может вымывать из кожи естественные жиры и, как следствие, сушить ее. По той же причине дерматологи советуют принимать теплую ванну, а не горячую.

Нэнси Митчелл, медсестра и редактор медицинского журнала Assisted Living Magazine, рекомендует принимать ванну раз в неделю: этого достаточно, чтобы сохранить на коже слой полезных бактерий и избавиться от вредных. Говоря научным языком, соблюсти баланс микробиоты.

Расслабление всего тела

Регулярные теплые ванны помогут снять напряжение в мышцах, утверждает персональный фитнес-тренер Эллиот Торсни. Это связано с тем, что теплая вода расширяет сосуды и улучшает кровообращение, то есть естественным образом расслабляет мышцы. Спортсменам рекомендуют принимать теплую ванну, чтобы быстрее вывести из мышц молочную кислоту после интенсивных тренировок. Вот несколько рекомендаций, как это делать правильно:

Принимайте ванну перед сном, чтобы после сразу лечь спать.Наливайте в ванну теплую воду — температура должна составлять 37–38 °С.Погружайтесь в ванну до уровня сердца. Погружать в ванну верхнюю часть груди не нужно, чтобы не перезагрузить сердечно-сосудистую систему.Лежите в ванне не меньше 10, но не дольше 20 минут.

Польза для психического здоровья

Очищение и расслабление еще ладно. Но вот исследование немецких ученых 2017 года, опубликованное в журнале BMC Medicine, показало, что регулярные горячие ванны помогают справиться с депрессией. Группа испытуемых, страдавших депрессивным расстройством, дважды в неделю принимала 40-градусную ванну по указу врачей. Спустя месяц их показатели улучшились на шесть пунктов по шкале Гамильтона. Более того — результаты другой группы, которая вместо ванн занималась аэробикой, оказались куда скромнее. Их состояние улучшилось всего на три пункта. Вот что ванна животворящая делает.

Нормализация сна

Ученые Техасского университета выяснили, что у тех, кто принимает ванну за час-два до сна, увеличивается фаза медленного сна. Это связано с охлаждением тела после его нагревания — такую последовательность организм воспринимает как сигнал ко сну. Сон становится глубже и крепче, а организм получает качественный отдых.

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