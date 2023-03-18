Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+6° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
2 часа назад

5 причин, почему вам сегодня лучше принять ванну вместо душа

Super.ru

Большинство людей отдают предпочтение душу, потому что так быстрее и удобнее. Хотя эксперты уверены, лишая себя удовольствия полежать в теплой пенной воде, мы многое теряем. Вот несколько причин, по которым ванна в разы полезнее прозаичного душа.

5 причин, почему вам сегодня лучше принять ванну вместо душа
Фото: Super.ruSuper.ru

Увлажнение и отшелушивание кожи

Видео дня

Начнем с того, что с удалением грязи и мертвых клеток кожи теплая ванна справляется гораздо лучше душа. В теплой воде раскрываются поры и очищение происходит намного глубже, но надо быть осторожнее: жесткая хлорированная вода может вымывать из кожи естественные жиры и, как следствие, сушить ее. По той же причине дерматологи советуют принимать теплую ванну, а не горячую.

Нэнси Митчелл, медсестра и редактор медицинского журнала Assisted Living Magazine, рекомендует принимать ванну раз в неделю: этого достаточно, чтобы сохранить на коже слой полезных бактерий и избавиться от вредных. Говоря научным языком, соблюсти баланс микробиоты.

Расслабление всего тела

Регулярные теплые ванны помогут снять напряжение в мышцах, утверждает персональный фитнес-тренер Эллиот Торсни. Это связано с тем, что теплая вода расширяет сосуды и улучшает кровообращение, то есть естественным образом расслабляет мышцы. Спортсменам рекомендуют принимать теплую ванну, чтобы быстрее вывести из мышц молочную кислоту после интенсивных тренировок. Вот несколько рекомендаций, как это делать правильно:

Принимайте ванну перед сном, чтобы после сразу лечь спать.Наливайте в ванну теплую воду — температура должна составлять 37–38 °С.Погружайтесь в ванну до уровня сердца. Погружать в ванну верхнюю часть груди не нужно, чтобы не перезагрузить сердечно-сосудистую систему.Лежите в ванне не меньше 10, но не дольше 20 минут.

Польза для психического здоровья

Очищение и расслабление еще ладно. Но вот исследование немецких ученых 2017 года, опубликованное в журнале BMC Medicine, показало, что регулярные горячие ванны помогают справиться с депрессией. Группа испытуемых, страдавших депрессивным расстройством, дважды в неделю принимала 40-градусную ванну по указу врачей. Спустя месяц их показатели улучшились на шесть пунктов по шкале Гамильтона. Более того — результаты другой группы, которая вместо ванн занималась аэробикой, оказались куда скромнее. Их состояние улучшилось всего на три пункта. Вот что ванна животворящая делает.

Нормализация сна

Ученые Техасского университета выяснили, что у тех, кто принимает ванну за час-два до сна, увеличивается фаза медленного сна. Это связано с охлаждением тела после его нагревания — такую последовательность организм воспринимает как сигнал ко сну. Сон становится глубже и крепче, а организм получает качественный отдых.

Гигиена

Считается, что душевая кабинка сама по себе чище, чем ванна. Это не совсем так: в кабинке полно укромных влажных уголков, в которых любят гнездиться бактерии. Причем это связано не только с тем, что кабинку реже моют, но и с тем, что порой до этих уголков просто не достать. С ванной все проще, если мыть ее регулярно. И, кстати, если в доме есть дети, без ванны просто не обойтись.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий