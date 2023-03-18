Как силовые тренировки влияют на сон пожилых людей

«Перестройка нервной системы также позволяет улучшить качество сна у молодых и пожилых. В течение дня у людей накапливаются гормоны адреналин и норадреналин, а тренировки позволяют снизить их уровень. За счёт этого человек лучше засыпает, а утром просыпается более бодрым, так как за ночь организм восполнил потраченные запасы гормонов», — сказал Оборин.