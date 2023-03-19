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1 час назад

Кому нельзя есть семечки и могут ли они вызвать аппендицит

Секрет Фирмы

До сих пор точно неясно, что именно вызывает аппендицит — острое воспаление отростка слепой кишки (аппендикса). Болезнь развивается очень стремительно и оперировать больного нужно уже в первые сутки. Бытует мнение, что спровоцировать заболевание может обильное потребление семечек. Так ли это и чем ещё могут навредить семечки — рассказала врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич.

Семечки и аппендицит

Прямую связь между потреблением семечек и аппендицитом ещё никто не доказал. Отсутствуют также доказательства, что вообще какие-либо пищевые привычки или продукты вызывают воспаление слепой кишки, отметила Барташевич.

По словам гастроэнтеролога, предсказать появление этой болезни очень сложно. Кто-то может вообще ни разу в жизни не поесть семечки и заболеть. А кто-то щёлкал и грыз всю жизнь, и аппендицит его стороной обошёл.

Однако есть некая косвенная связь между потреблением семечек и в целом воспалительными процессами. Дело в том, что семена подсолнуха богаты ненасыщенными жирными кислотами, и больше всего в них омега-6 жирных кислот. Они считаются вредными, потому что делают кровь более вязкой, замедляют обменные процессы. Избыток омега-6 вызывает развитие опухолей и воспалений.

Вред семечек

Другая проблема семечек — суперкаллорийность. Судите сами, в 100 г обжаренных семян содержится примерно 700 ккал. Это всё равно, что выпить подсолнечного масла. И ладно, если бы семечками можно было наесться. Но они как раз разжигают аппетит.

Выходит, нет лучшего продукта для набора веса, чем жареные семечки. А ещё они старят, предупредила эндокринолог Зухра Павлова. Всё из-за обжарки, в результате которой в семечках накапливаются конечные продукты гликирования (КПГ) — одна из главных причин старения.

И если уж говорить о болезнях от семечек, то переживать стоит не о аппнедиците, а о дивертикулёзе. Так называют грыжеподобные выпячивания в стенке кишечника, в которые могут попадать небольшие части скорлупок и семечек. Накопившись, они вызывают воспалительный процесс, вплоть до перитонита.

Врачи советуют заменить жареные семечки на сырые. В них хотя бы есть витамины и полезные вещества. К тому же, они менее калорийные.

Семечки — сколько съедать в день?

Из-за высокой калорийности и содержания омега-6 семечки нужно лузгать в очень ограниченных объёмах. Средняя упаковка содержит примерно 300 г продукта. По сути, это калорийная бомба.

Поэтому врачи советуют не есть больше 100 г в день. Оптимальная доза — 50–70 г. И не забывайте, что семечками насытиться очень сложно. После них вам захочется есть ещё сильнее.

Здоровье,Видео,
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