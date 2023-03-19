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Диетолог Гинзбург перечислил способы избавиться от тяги к сладкому

Способы избавления от тяги к сладкому перечислил в своем блоге на платформе «Яндекс. Дзен» доктор медицинских наук, врач-диетолог и психотерапевт Михаил Гинзбург. Эксперт напомнил, что сахар является причиной большого количества заболеваний и ускоряет старение.

Гинзбург перечислил способы избавиться от тяги к сладкому
© Мослента

«Ваша задача не убрать сахар вообще, а уменьшить его потребление. То есть сегодня нужно съесть меньше, чем вчера. Конечно, можно не есть сахар вообще. Но к этому нулю надо прийти и почувствовать себя там хорошо», — заявил Гинзбург.

Тем, кто уже пытался полностью отказаться от сахара и знает, что в итоге все равно срывается, врач посоветовал отказаться от этой идеи и поставить перед собой задачу попроще — уменьшить потребление сахара настолько, насколько инстинкты позволяют это сделать. Чтобы справиться было проще, можно начать есть больше гречки, макарон и других сложных углеводов, отметил он.

«Сложные углеводы — например, гречка, овсянка, грубый хлеб, макароны — несут в себе крахмал, который при расщеплении будет давать глюкозу. И ваш организм будет привыкать получать глюкозу медленно, постепенно», — объяснил он.

Еще один способ — разводить сладкие соки и газировку минералкой. Напиток при этом получится не менее вкусным и интересным, но количество сахара в нем будет значительно ниже.

Вместо сахара также можно есть фрукты, сухофрукты, использовать сахарозаменители — эритрит, олигофруктозу и инулин, которые не усваиваются организмом человека именно как сахар, предложил Гинзбург.

«А еще можно потерпеть — и через два-три дня тяга к сладкому пройдет. Потому что организм перестроится и потребность в сахаре значительно уменьшится», — сказал специалист.

Ранее Гинзбург предупредил об опасности лапши быстрого приготовления. Он рассказал о трансжирах в ее составе.

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