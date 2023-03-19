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46 минут назад

Диетолог Соломатина: регулярное употребление чая замедляет старение

Ura.Ru

Регулярное употребление чая замедляет старение и снижает риск появления онкологических заболеваний. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Диетолог: регулярное употребление чая замедляет старение
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Качественный и правильно заваренный чай является очень полезным напитком. Регулярное употребления чая <…> снижает риск появления сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии. Также полезные вещества [в чае], способные замедлить процесс старения», — отметила Елена Соломатина в разговоре с argumenti.ru.

Диетолог предупредила, что при неправильном приготовлении и ферментировании (переработке) чайного продукта может появиться плесень. Это происходит из-за того, что в чайных листьях содержатся антиоксиданты, которые очень неустойчивы. При этом саму плесень будет трудно заметить.

Ранее фитнес-тренер посоветовал после пробуждения пить чистую воду и включать в свой завтрак чай. Эта привычка поможет чувствовать себя свежо по утрам. А невролог из Нью-Йорка Санджив Котаре посоветовал пить ромашковый чай при бессоннице.

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Здоровье,Елена Соломатина,
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