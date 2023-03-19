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Эти белые овощи снизят холестерин

Если не обращать внимание на повышенный холестерин, то можно столкнуться с опасными для жизни состояниями. Например, с сердечным приступом или инсультом.

Эти белые овощи снизят холестерин
© Ferra.ru

Холестерин может накапливаться в сосудах и приводить к их закупорке. Причины накопления холестерина могут быть разные. Одна из них - это питание, включающее продукты с высоким содержанием насыщенных жиров.

Пенни Уэстон, эксперт по фитнесу, здоровому образу жизни и питанию, основатель оздоровительного центра MADE, перечислила лучшие продукты, снижающие холестерин. Это белые овощи.

Среди таких овощей - чеснок, лук, цветная капуста. К примеру, в состав лука входит витамин В6, С, марганец, соединения серы. Всё это укрепляет иммунитет и позволяет организму лучше функционировать. Подтверждено то, что лук снижает холестерин, было исследованием, опубликованным в 2021 году в издании Food Science and Nutrition. В частности, он снижает показатели «плохого» холестерина и повышает показатели «хорошего».

Цветная капуста содержит клетчатку и в любом виде будет полезна для пищеварения. А ещё за счёт антиоксидантов она уменьшает воспаление.

Известно также, что все перечисленные выше белые овощи помогают снизить кровяное давление. Из других белых продуктов, снижающих холестерин, можно назвать репу, картофель, белые бананы, белые персики, белые нектарины, белые груши.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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