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1 час назад

Вредно ли безалкогольное пиво: ответ экспертов

РИА "ФедералПресс"

Члены Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов сообщили, безопасно ли для здоровья употребление безалкогольного пива.

Вредно ли безалкогольное пиво: ответ экспертов
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Вред объясняется тем, что при приеме (безалкогольного пива. – Прим. ред.) почки работают с еще большей силой. Так, канцерогены, содержащиеся в этом напитке, не выводятся естественным образом, а оседают в тканях. Это может привести к воспалению почек или почечной недостаточности», – передает слова экспертов aif.ru.

Употребление безалкогольного напитка также вредит ЖКТ. Увеличивается секреция желудочного сока, на стенках желудка образуются язвы и эрозии, из-за чего появляются изжога и режущая боль. Углекислый газ, содержащийся в напитке, может привести к раздражению кишечника и иным заболеваниям ЖКТ.

При этом безалкогольное пиво может принести и пользу. Оно борется с окислительным процессом за счет антиоксидантов в своем составе. В пиве также содержатся витамины группы В, необходимые всем.

Такое пиво подходит людям, находящимся на диете: в нем содержится в полтора раза меньше калорий, нежели в обычной версии напитка. Но чрезмерное употребление все равно может привести к появлению «пивного живота».

Здоровье,
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