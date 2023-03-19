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2 часа назад

Хотите похудеть? Пейте чай с гвоздикой

Ferra.ru

Гвоздика часто используется в качестве приправы в различных блюдах. Чай же с гвоздикой обычно рекомендуют пить при зубной боли. Вот чем ещё полезен такой напиток.

Хотите похудеть? Пейте чай с гвоздикой
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Обычно гвоздику сушат, а затем добавляют к различным блюдам либо заваривают из неё чай. И вот почему вам точно стоит попробовать этот напиток.

Прежде всего, за счёт большого количества витаминов и минералов чай с гвоздикой помогает укрепить иммунитет и повысить сопротивляемость заболеваниям у тех, чей организм ослаблен.

Улучшает чай с гвоздикой также состояние ногтей и волос. Благодаря антиоксидантным свойствам такой чай выводит из организма токсины.

Известно, что гвоздичный чай эффективен при простуде, тошноте, кашле, некоторых заболеваниях лёгких. Он защищает от развития инфекций полости рта, успокаивает и обезболивает дёсны, улучшает пищеварение, уменьшает вздутие.

Наконец, чай с гвоздикой помогает в похудении. Дело в том, что он ускоряет метаболизм и повышает температуру тела. Всё это позволяет избавиться от припухлостей и отёков. Если употреблять чай с гвоздикой регулярно, то можно за неделю сбросить до 3 кг.

Здоровье,
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