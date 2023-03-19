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2 часа назад

7 приятных способов сжечь 100 калорий без спорта

WomanHit.ru

Всего за 20 минут вы улучшите настроение и станете стройнее.

7 приятных способов сжечь 100 калорий без спорта
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Весна — идеальное время, чтобы привести фигуру в порядок. Избавиться от набранных за зиму килограммов гораздо проще, чем кажется. Диетологи советуют включить в рацион больше овощей, привыкнуть пить чистую воду, а помогут похудению приятные занятия. Вместо отжимай и прыжков, так не любимых многими, займитесь повседневными делами. Оказывается, это не менее эффективно.

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Примите ванну

После сложного дня полежите в теплой воде с ароматной солью, включите любимую музыку или почитайте. Всего полчаса такого релакса позволяют, по заверениям специалистов, избавиться от 130 калорий. А еще кожа станет нежнее и мягче.

Разберите гардероб

Уборка в шкафах — дело приятное, можно примерять любимые наряды, придумывать новые образы и красоваться у зеркала. А всего за полчаса этого занятия сгорит до 120 калорий. Двойная польза: фигура стройнее, а в шкафах идеальный порядок.

Сделайте укладку

Во время сушки волос приходится поднимать руки, крутить головой, наклоняться. Это же почти фитнес! За время укладки волос средней длины можно потерять около 100 калорий.

Танцы

Даже те, кто ненавидит спорт, обычно получают удовольствие от танцев. Во время выделяется огромное количество гормонов счастья, поэтому просто включите любимую музыку и пляшите в свое удовольствие, представляя себя Шакирой, Натальей Орейро или собой на модной вечеринке. Всего за 20 минут активных танцев вы сожжете 100 калорий и заметно улучшите настроение.

Гуляйте

Пешие прогулки — единственный способ активности, рекомендованный абсолютно всем. Солнечных дней становится все больше, асфальт высыхает, поют птицы — насладитесь весной, прогулявшись по городу. За 20 минут вы сожжете 100 калорий, укрепите сердце и суставы, поднимите настроение и нормализуете уровень сахара в крови.

Приготовьте ужин

Не ограничивайтесь простыми блюдами, порадуйте близких в выходной день вкусной выпечкой, интересным десертом, необычным салатом. За время приготовления обеда из трех блюд вы потратите не менее 100 калорий.

Поиграйте с собакой

Если у вас домашний любимец, уделите ему больше внимания: играйте с мячом, тренируйте собаку, обнимайтесь, перетягивайте канат. Для питомца такая нагрузка станет отличным развивающим занятием, а вы сожжете даже больше 100 калорий за 20 минут.

Здоровье,Наталья Орейро,
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