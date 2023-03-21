Токсины в продуктах вызвали снижение фертильности

Ученые Медицинской школы Икана на горе Синай пришли к выводу, что воздействие токсинов в продуктах питания или питьевой воде вызывает снижение фертильности у женщин на 40 процентов. Результаты работы опубликованы в журнале Science of the Total Environment.

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В исследовании приняли участие 1032 женщины детородного возраста от 18 до 45 лет, которые пытались забеременеть. У испытуемых измерили уровень пер- и полифторалкильные веществ (PFAS) в образцах плазмы, взятой в период с 2015 по 2017 год.

Оказалось, что высокое количество этих химических соединений было связано с уменьшением вероятности клинической беременности и живорождения. В частности, шансы забеременеть и рождения живого ребенка в течение одного года наблюдения снижаются на 30-40 процентов. Наибольший эффект оказала перфтордекановая кислота (ПФДК). Ассоциации с бесплодием также наблюдались с перфтороктансульфоновой, перфтороктановой и перфторогептановой кислотами.