Диетолог Мансурова: худеющим нужно ориентироваться не на весы, а на окружность талии. По словам медика, если килограммы, судя по данным взвешиваний, не спешат покидать худеющее тело, это может говорит об отёке мышц, возникающем при физических нагрузках. Поэтому стоит измерять тело в разных точках, устанавливая, уходит ли из организма жир. Если талия стала тоньше, а вес пока не уменьшился, значит всё идёт по плану и от спорта отказываться, конечно, не нужно.

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В беседе с «Лайфом» Ирина Мансурова уточнила, что через пару недель занятий мышцы начинают приспосабливаться к нагрузкам. «Цифра на весах отражает наши мышцы, жир, кости, органы, пищу и воду. По этой причине вес может быть обманчивым числом», — предупредила врач.

Помимо измерений можно ориентироваться и по тому, свободнее ли на вас стали сидеть те или иные вещи.