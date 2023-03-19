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26 минут назад

Диетолог Мансурова: худеющим нужно ориентироваться не на весы, а на окружность талии

Секрет Фирмы

Диетолог Мансурова: худеющим нужно ориентироваться не на весы, а на окружность талии. По словам медика, если килограммы, судя по данным взвешиваний, не спешат покидать худеющее тело, это может говорит об отёке мышц, возникающем при физических нагрузках. Поэтому стоит измерять тело в разных точках, устанавливая, уходит ли из организма жир. Если талия стала тоньше, а вес пока не уменьшился, значит всё идёт по плану и от спорта отказываться, конечно, не нужно.

Худеющим нужно ориентироваться не на весы, а на окружность талии
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

В беседе с «Лайфом» Ирина Мансурова уточнила, что через пару недель занятий мышцы начинают приспосабливаться к нагрузкам. «Цифра на весах отражает наши мышцы, жир, кости, органы, пищу и воду. По этой причине вес может быть обманчивым числом», — предупредила врач.

Помимо измерений можно ориентироваться и по тому, свободнее ли на вас стали сидеть те или иные вещи.

Уменьшение размера порций, который требуется для насыщения, тоже подскажет, что организм двигается в правильном направлении. Здоровый сон вместе с правильным питанием и спортом, а также нужным количеством выпиваемой воды помогут худеющим не отчаиваться, а наоборот добиться результата.

Здоровье,Ирина Мансурова,
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