Терапевт Яковлева: улучшить метаболизм можно без «жиросжигающих» БАДов. От скорости и стабильности обмена веществ зависит не только внешний вид человека, но и состояние его здоровья. Ведь без того же лишнего веса не только здорово живётся, но и самооценка поднимается. Обычно люди стремятся нормализовать метаболизм одной лишь диетой (а временами и жёстким голоданием). Но ускорение обмена веществ — это не цель, а лишь способ борьбы за здоровье.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Гастроэнтеролог, терапевт и гепатолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Александра Яковлева рассказала «Доктору Питеру», что медленный обмен веществ (метаболизм) — это не приговор. И его можно ускорить. Однако делать это необходимо с умом и только после консультации с врачами: эндокринологом, терапевтом или диетологом.

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Нельзя бездумно назначать себе диету или пить препараты, предварительно не сдав анализы. Специалист должен скорректировать рацион и назначить физическую активность, которая подойдёт именно вам.

Но если нет возможности (или желания) обращаться к врачу, то можно попробовать следовать нескольким советам. В первую очередь нельзя вестись на громкую рекламу и скупать чудодейственные БАДы для разгона метаболизма: это не только бесполезно, но и опасно.

Питьевой режим

Обменные процессы в клетках организма проходят в жидкой среде, поэтому достаточное потребление жидкости должно стать обязательным условием для нормализации метаболизма. Кроме того, питьевой режим помогает улучшить работу органов желудочно-кишечного тракта.

В среднем человеку нужно около 30 мл жидкости на 1 кг веса. В зависимости от уровня физической активности и возраста цифры могут быть больше или меньше — тут всё индивидуально.

Правильное питание

Не нужно увлекаться «жиросжигающими» продуктами или стараться есть по 5–6 раз в день. Залогом нормального обмена веществ считается именно правильное питание. В ежедневном меню должно быть достаточное количество белков, жиров и углеводов.

Здоровые продукты

Организму необходимы растительные жиры и клетчатка. Среди источников жиров лучше делать акцент на рыбу, авокадо, орехи, растительные масла. Животные жиры, такие как масло, сало или бекон, не запрещены, но на них не стоит налегать.

В рацион обязательно нужно включить достаточное количество продуктов с клетчаткой: бобовые, зелень, овощи и некоторые сорта круп. Она нужна для нормализации работы ЖКТ и поддержания микрофлоры кишечника. Это полезно не только для метаболизма, но и для иммунитета.

Физкультура

Даже самая сбалансированная диета не поможет ускорить метаболизм, если вы не делаете лишних движений. А уж для работников на удалёнке физкультура вообще обязательна. Очень помогают аэробные упражнения, среди которых вы точно найдёте что-то себе по душе: быстрая ходьба, бег, плавание, танцы, катание на велосипеде, лыжах или коньках.

Кардионагрузки насыщают кровь, органы и ткани кислородом, что, конечно же, помогает в обмене веществ.

Гормональный фон

Скорость обмена веществ напрямую зависит от состояния гормонального фона человека. К замедлению метаболизма и набору лишнего веса частенько приводит переизбыток в организме гормона стресса кортизола. Так что не бойтесь сдавать анализы крови и отслеживать своё гормональное здоровье.