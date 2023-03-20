Тренер назвала безопасную скорость снижения веса

По словам специалиста, допустимо сбрасывать 1-2 фунта в неделю (450-900 граммов в неделю — прим. «Ленты.ру»), однако норму необходимо рассчитывать индивидуально, с учетом параметров тела и состояния здоровья человека. У людей, страдающих ожирением, безопасная скорость снижения веса составляет 5-10 процентов от массы тела ежемесячно.