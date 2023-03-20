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50 минут назад

Тренер назвала безопасную скорость снижения веса

Lenta.ru

Тренер Маргарет Швенке назвала безопасную скорость снижения веса. Ее слова приводит Forbes Health.

Тренер назвала безопасную скорость снижения веса
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам специалиста, допустимо сбрасывать 1-2 фунта в неделю (450-900 граммов в неделю — прим. «Ленты.ру»), однако норму необходимо рассчитывать индивидуально, с учетом параметров тела и состояния здоровья человека. У людей, страдающих ожирением, безопасная скорость снижения веса составляет 5-10 процентов от массы тела ежемесячно.

«Быстрая потеря веса — это почти всегда временная потеря веса», — отметила Венке.

Она добавила, что усиленное похудение может привести к появлению сердечно-сосудистых заболеваний и психических расстройств. Тренер порекомендовала не рассчитывать программу похудения самостоятельно, а обратиться к специалисту.

Здоровье,
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