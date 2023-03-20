Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+6° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
48 минут назад

Кардиологи выяснили, что увеличенное сердце может быть полезно для женщин

Газета.Ru

Ученые из Института сердца и диабета имени Бейкера выяснили, что увеличенное сердце может быть полезнее для женщин среднего возраста. Исследование опубликовано в Journal of the American College of Cardiology.

Увеличенное сердце может быть полезно для женщин
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Предыдущие исследования с участием спортсменов доказали, что существует связь между увеличенным размером сердца и его лучшей способностью сокращаться. Низкая сердечная функция связана со многими проблемами со здоровьем, включая инвалидность, сердечную недостаточность и раннюю смерть.

Новое исследование показало, что большой размер желудочков сердца связан с лучшей функцией сердца, в том числе и во время физических нагрузкой. Маленький размер сердца потенциально может привести к функциональным нарушениям сердца и сердечной недостаточности, что необходимо проверить в будущих исследованиях.

Ученые отметили, что физические упражнения могут изменить размер сердца, сделав сердечную мышцу толще. Это означает, что для женщин среднего возраста главным способом снизить сердечно-сосудистый риск остается физическая активность.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий